Ümraniye’deki cinsel ilişki görüntüleri ile ilgili inceleme başlatıldı

İstanbul Bebek’te sahilde güpegündüz yaşanan cinsel ilişki görüntüleri gündem olmuştu. Benzer bir olayın Ümraniye’de yaşandığı iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde caddede cinsel ilişkiye girildiği görülüyor. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı. Olayın gece yaşanmasının şüphelilerin kimliklerinin tespitini zorlaştırdığı kaydedilirken, görüntülerin eski olabileceği de belirtildi.

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Sosyal medyada, 2 gün önce paylaşılan, güpegündüz Bebek Sahili'nde 2 kişinin cinsel ilişkiye girdiğinin görüldüğü paylaşım büyük tepkiye sebep olmuştu. Herkesin gözü önünde yaşanan rezilliğin sosyal medyada yayınlanması üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçmişti.

Şüphelilerin Carmen Maria T. ve Özgür K. olduğu belirlenmişti. Romanya kökenli olduğu ve Türk vatandaşlığına geçtiği öğrenilen Carmen Maria T. ve Özgür K. gözaltına alınmıştı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Carmen Maria A. işlemlerin ardından ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edilirken Özgür K. ise kendisini savunamayacak kişiye cinsel istismar suçundan tutuklanmıştı.

BU KEZ ÜMRANİYE İDDİASI

Bebek'teki olay güncelliğini korurken benzer bir görüntü daha sosyal medyada gündem oldu. Ümraniye Altınşehir Metro Durağı'nda yaşandığı iddia edilen görüntülerde 2 kişinin cinsel ilişkiye girdiği görülüyor.

Gece kaydedildiği görünen görüntüler kısa sürede 1 milyon 600 bin kişi tarafından izlenirken, görüntülere tepki yorumları yağdı.

İstanbul polisi o görüntülerle ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekiplerinin henüz şüphelileri tespit edemediği öğrenildi. Söz konusu görüntülerin eski olabileceği belirtildi.

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