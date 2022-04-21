Umuda yolculuk faciayla sonuçlandı: 1 ölü, 4 kayıp

Aydın’ın Kuşadası ilçesi kıyılarından Yunanistan’ın Sisam Adası’na geçmeye çalışan 36 göçmenin botu adaya yakın noktada, Yunan Karasuları'nda battı. Yunan Sahil Güvenlik unsurları 31 kişiyi kurtardıktan sonra can sallarına bindirip Türk Karasuları’na itti. 1 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı, Türk ve Yunan Sahil Güvenliği kayıp 4 kişi için arama kurtarma faaliyeti başlattı.

Latif SANSÜR

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Edinilen bilgiye göre olay Salı günü meydana geldi. Kuşadası Dilek Yarımadası Kalamaki Milli Parkı, Dilek geçidinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) görevlendirildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına 2 can salı içerisinde geri itilen ve kendi imkanlarıyla karadan ulaşımı olmayan bir mevkiden karaya çıkan toplam 31 düzensiz göçmeni kurtardı.

5 GÖÇMEN KAYIP

Karaya çıkarılan göçmenlerden edinilen ilk bilgi doğrultusunda toplam 36 kişilik grup olarak Sisam Adası yakınlarında botlarının battığı, Yunan unsurları tarafından 31 kişinin denizden alınarak 2 can salı içerisinde Türk Karasularına geri itildikleri bilgisi alındı.

Türk ekipler kayıp olduğu değerlendirilen 5 düzensiz göçmenin bulunması amacıyla Yunan makamlarını bilgilendirdi.

ARAMA FAALİYETLERİNDE 1 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı bölgede başlatılan arama faaliyetleri için 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 2 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi görevlendirdi.

Dün akşam saatlerinde Kuşadası önlerinde Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen 1 cansız bedenin kayıp olan düzensiz göçmenlerden birine ait olduğu belirlendi. Kaybolan 4 kişi için ise arama faaliyetleri devam ediyor.