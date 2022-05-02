Ünlü şarap markasıyla davalık oldu

Diyarbakır’da Mehmet Taşkıran, ünlü Fransız markası 'Averna' ile davalık oldu...

Özgür CEBE

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İzmir 9 Eylül Üniversitesi’nden mezun olan 55 yaşındaki avukat Mehmet Taşkıran Diyarbakır Barosu’nda uzun yıllar ceza avukatlığı yaptı.

Birkaç yıl önce doğup büyüdüğü Çermik İlçesindeki köyüne gidince hayatının dönüm noktası buruda yeniden şekillendi.

Sonbahar mevsimindeki bağ bozumu dönemine denk düşen bu ziyarette yöreye özgü Boğazkere şaraplık üzüm bağında gördüğü hareketlilik kendi hayatında da yeni bir sayfa açmasına neden oldu.

VERİMSİZ TARLAYI İŞLEYEREK VERİMLİ HALE GETİRDİ

Bağda hasat zamanı çalışan işçi kadınların üzüm bağlarına yanaşan kamyonlara yükleme yaptığını görünce kendisi de ilk etapta amatörce bağcılık yapmaya karar verdi.

Önce 28 hisse sahibine ait 104 dönümlük kıraç, verimsiz, susuz bir tarla satın aldı.

Araziyi taş ve kaya parçalarından arındırıp traktörle sürüp gübreledikten sonra Çermik yöresine özgü dünyaca ünlü Boğazkere kırmızı şarabına ait 35 bin fide dikti.

Bağda sondajla kuyu kazarak su çıkarıp fideleri sulayıp düzenli budamalarını yaptı.

AMATÖR ENERJİ PROFESYONELLEŞTİRDİ

Genç fidelerde onun bu emek ve mesaisine karşı kendisine istediğini verdi ve üzümler salkım salkım tutmaya başladı.

Hiçbir yardım, hisse, kredi ve fonlardan istifade etmeden kendi imkânlarıyla şaraplık üzüm bağı oluşturan avukat Taşkıran AB standartlarına uygun, organik ilaçlama ve düzenli bakımla 3 yılda üzüm hasadına başladı.

Organize Sanayi Bölgesinde 5 bin metrekarelik alanda şarap üretim fabrikası kurdu. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan da üretim izni ve bandrol aldı.

Kendi markasını oluşturan Taşkıran, 9 farklı isimle seri üretime geçti ve başta Ege, Marmara ve Akdeniz bölgesindeki turistik oteller olmak üzere marketlere de toplu satışlar yaptı.

FRANSIZ ÜNLÜ ŞARAP MARKASIYLA DAVALIK OLDU

Ancak bir markayla başı derde girdi. Aberna Süryani Şarabıyla ilgili Fransa'nın ünlü şarap markası Averna Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi’ne başvuru yaparak kendi markalarının taklit edildiği gerekçesiyle ‘Aberna’ isminin iptalini istedi.

Avukat Taşkıran ise bu başvuruya itiraz etti ve Çermik'in şelalesi, akarsuları ve çeşmeleriyle ünlü bir ilçe olduğunu, Aberna'nın Kürtçe'de ‘çeşme başı’ anlamına geldiğini, dolayısıyla Fransız markasını taklit etme gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

Mahkeme, Taşkıran'ı haklı buldu ve yapılan incelemede, gerek logo ve tasarım gerekse markanın taklit edildiğine dair bir durum gözlenmediğinden Fransız avukatların yaptığı başvurunun reddine karar verdi.

FABRİKA VE ENTEGRE TESİS

Amatörce başlayıp yoğunluğun verdiği enerjiyle profesyonelleşen Avukat Mehmet Taşkıran başarı öyküsünün geri kalanını kendisi şöyle özetliyor:

*Benim oluşturduğum bağdaki üzüm sadece Çermik bölgesine has dünyaca ün yapmış kırmızı Boğazkere cinsidir.

*Bağcılığa başlamadan önce Ankara, İstanbul, Denizli ve İzmir'deki büyük marka şarap fabrikaları üzüm hasadı, ekim ayı olmasına rağmen her yıl şubat ayında gelip köyleri dolaşarak parasını peşin ödemek koşuluyla dönümü 1 ton üzüm hesaplanarak köylüden bağın hasadını komple satın alıyordu.

*Boğazkere üzümünden elde edilen aroma, diğer şaraplık üzümlerle harmanlanıp farklı renk tonu ve damak tadı elde ediyor.

*Boğazkere'nin en önemli özelliklerinden biri de asırlık dinlendirilmeye ve kaldıkça farklı bir damak tadı oluşturmaktadır.

*Şu anda yıllık üretim kapasitemiz 150 ton Boğazkere üzümüdür. Marka ve isim tescili yaptırdım, 9 ayrı isimle şişeleme yaparak iç ve dış pazarda satışımız var.

*Süryani şarabı olarak bilinen kırmızı şarabın yine ham maddesi Çermik'te yetişen Boğazkere üzümüdür.

“ŞEKER ORANI 26 OLUNCA ŞARAPLIK OLUYOR”

Üzümün hasat zamanı salkımdayken şeker oranını ölçtüklerini anlatan avukat Taşkıran, bu oranın 26'ya ulaşması halinde üzümün şaraplık kıvama geldiğini belirterek, “Üzüm sıkıldıktan 7 günde mayalanıyor. Maya şekeri yiyor ve yarısı alkol, yarısı da karbondioksit olarak açığa çıkıp şarap haline geliyor. Ardından şişelenerek raflardaki yerini alıyor. Bu işten büyük zevk alıyorum. Doğa ve temiz hava ile iç içe olunca avukatlık mesleğini biraz geri plana aldım. Büromu kapatmadım, ancak aktif avukatlık yapmıyorum” dedi.

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