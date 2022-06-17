Üst düzey bürokratları dolandıran o kuyumcuya yeniden tutuklama kararı

Diyarbakır’da validen savcıya, hakimden üst düzey emniyet mensubuna kadar çok sayıda kamu görevlisinin birikimlerini, 'yüksek kâr vaadiyle' topladıktan sonra vurgun yapan Zerya Kuyumculuk işletmecisi Zülküf Ortaç hakkında 14 ay sonra yeniden tutuklama kararı çıktı. BDDK'nın mahkemeye gönderdiği yazıda, şikayetçi olmasalar bile çok sayıda kamu görevlisinin kuyumculara para kaptırdığı belirtiliyor.

Özgür CEBE

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Türkiye'nin farklı illerinde görevli yargı mensupları başta olmak üzere çok sayıda kamu görevlisinin paralarını çalıştıran ve iki yıl önce bir gece yarısı dükkânı kapatarak kaçan Zülküf ve Zülfikar Ortaç kardeşler ile ortakları Serdar Adıgüzel'in yargılanmasına Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Duruşmada tutuklu Zülfikar Ortaç, Serdar Adıgüzel ile para kaptıran mağdur vatandaşlar hazır bulunurken, mağdurların zararını giderme sözü verdiği için mahkeme tarafından 14 ay önce tahliye edilen Zülküf Ortaç katılmadı.

MAĞDURLAR İFADE VERDİ

Parasını kaptıran Yıldırım Emre, “Ben büyük bir kaza geçirince bana yüklü bir tazminat ödendi. Zülfikar bana kâr ederek altınları geri ödemeyi teklif etti. Kendisini tanıdığım için güvenip verdim, ama altınlarımı geri alamadım” dedi. 6 kilo altın kaptıran Cemal Yaşar'da sanıklardan şikâyetçi olduğunu söyledi.

“MASAK RAPORUNU İSTİYORUZ”

Mağdur avukatları, sanıkların 800 milyonluk vurgun yaptığını, bugünkü altın kuruyla hesaplandığında bu rakamın eski parayla 1,7 katrilyon olduğunu belirterek, “Sanıklar Çiftlik bank vakasında olduğu gibi çevrelerini geniş tutup güven telkin ederek vurgun yapmışlardır. Sanık Zülküf mağdurların zararını giderme sözü verip mahkemeyi ikna ederek tahliye olmasına rağmen bugüne kadar mağdurlarla hiçbir şekilde zarar giderme yönünde iletişim kurmamıştır.” dedi.

“MASAK RAPORUNDA BÜROKRATLAR DA VAR”

İşyerine ait tüm kamera kayıtlarının incelendiğinde kimlerin kuyumcu dükkanına gelip para yatırdığının ortaya çıkacağını belirten avukatlar,

“Sanıkların yakalandığı Adana ve Mersin'de altın dolu valizleri kime teslim ettikleri belirlenmelidir. Sanıklar hakkında yürütülen ayrı bir soruşturma dosyasına gönderilen MASAK raporu ile BDDK'nın para yatıranların hesap hareketlerine ilişkin belgelerin mahkemeye gönderilmesini istiyoruz.

MASAK raporu, içinde bürokratların da yer aldığı rapordur. Sanıklar sadece kara para aklamakla kalmamıştır, bu faaliyetleri yüzünden bir ilin Cumhuriyet Başsavcısı hakkında bile soruşturma başlatılmıştır” dediler.

YENİDEN TUTUKLAMA ÇIKTI

Mahkeme, iki sanığın tutukluluk halinin devamına, para kaptıran mağdurların zararlarını gidermesi için tahliye edilen ancak tek kuruş ödeme yapmadığı belirlenen Zülküf Ortaç'ın, mağdurlar üzerinde baskı kurma ihtimali, delillerin henüz toplanmamış olması nedeniyle yeniden tutuklanmasına karar verdi, ancak duruşmaya katılmadığı için hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesi kararlaştırıldı.

BDDK tarafından Başsavcılığa gönderilen listede Zerya Kuyumculuk ile para transferi gerçekleştiren vali, vali yardımcıları, üst düzey emniyet ve yargı mensubu bulunuyor.

YAPTIKLARI İŞ NORMAL BİR TİCARİ FAALİYET DEĞİL

İddianamede, sanık Zülküf Ortaç her ne kadar Zerya Kuyumculuk ile bir bağı olmadığını, altınlara ne olduğunu bilmediğini belirtmiş olsa da, incelenen kamera kayıtları, banka hesap hareketlerine göre savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu vurgulandı.

Altın ve paraların kaçırılmasında aktif rol alan Zülküf'ün kaçış öncesi de hesabındaki parayı sıfırlamış olmasıyla doğrudan suçun içinde olduğu ifade edildi.

Sanıkların yaptıkları işin normal bir ticari faaliyet olmadığı, parasını aldıkları mağdurlara göstermelik bir miktar para verip yersiz bir algı oluşturup güven telkin ettikten sonra asıl amaçları olan daha çok para girişini sağladıkları ifade edildi.

Diyarbakır’da üst düzey bürokratların milyonlarını ve altınlarını yüksek kar vaadiyle topladıktan sonra vurgun yapan Zeyra Kuyumculuk’un açılışına dönemin Diyarbakır Valisi Hasan Basri Aydın ve mülki idari amirler de katılmıştı.

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