Fiyatlarına utanarak zam yapan fırıncı özür diledi

Kütahya'nın simitleriyle meşhur unlu mamuller üreticisi Benli Fırın, ürünlerine zam yaptı. Tezgahına da 'Uyguladığımız zamlar için utanıyoruz. Ama artık biz de işin içinden çıkamıyoruz. Herkesten özür diliyoruz' yazısı yazan işletme sahibi Emre Emrah Yeşil'e müşterileri destek çıktı, "utanacak olan sen değilsin" dedi.

Kemal ATLAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kütahya'da unlu mamuller üreticisi Benli Fırın sahibi Emre Emrah Yeşil’in, işletmesindeki tezgaha, uyguladığı zamlar nedeniyle utandığını ve müşterilerinden özür dilediğini belirten yazı asması, sosyal medyada da gündem oldu.

ZAMLAR İÇİN ÖZÜR DİLEDİ

2022 yılının ilk dakikalarında başta doğalgaz ve elektrik olmak üzere akaryakıta gelen zamların yansıması iğneden ipliğe gelmeye devam ediyor. Kütahya’da uzun yıllar unlu mamuller üretimi yapan Benli Fırın sahibi de ürettiği unlu mamullere zam yaptı.

Benli Fırın sahibi Emre Emrah Yeşil, yaptığı zamlar karşısında utanç duyduğunu ifade eden bir yazı da fırınındaki tezgaha astı. Yeşil’in, işletmesindeki unlu mamullerin bulunduğu camekanın üzerine astığı ‘Uyguladığımız zamlar için utanıyoruz. Ama artık biz de işin içinden çıkamıyoruz. Herkesten özür diliyoruz’ şeklinde yazı, sosyal medyada da çok kişi tarafından paylaşıldı.

İşletmeye hem müşterilerinden hem de sosyal medya takipçilerinden zamma tepki yerine, ‘Utanılacak bir şey yok. Asıl utanması gerekenler başkaları’ şeklinde yanıtlar geldi.

“ZAM YAPMAYA MECBUR KALDIM”

Kullandığı tüm ürünlere yüzde 100’e yakın zam geldiğini ve artık işin içinden çıkamadığını belirten işletmeci Emre Emrah Yeşil SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, kendisinin de sonuçta bir tüketici olduğunu ve uygulamak zorunda kaldığı zamlar nedeniyle utanç duyduğunu söyledi.

Yaptığı maliyet hesabı sonrası her geçen gün işletmesini zarar ile kapattığını ifade eden Yeşil, “Geçen Kasım ayında simit 2,5 lira, açma ve poğaça türü ürünler ise 3 lira şeklinde tarifemiz vardı. Ancak biz buna rağmen tüm ürünlerimizi 2,5 liradan satıyorduk. İşçilik maliyeti, kullandığımız malzemelerin fiyatları yüzde 100’e yakın arttı. 6 bin lira gelen elektrik ve doğalgaz faturamız son ay 13 bin lira geldi. 6 ay önce çuvalını 200 liraya aldığım un 380 lira oldu. Bir yıl içerisinde tüm ürünlere yaklaşık 3 kat zam geldi. Son 3 ay içerisinde ise tüm kullandığım ürünlerde iki kat artış var.

Geçen Mayıs ayında 145 liraya aldığım yağ 495 lira aynı şekilde susama ve tüm kullandığım ürünlerin fiyatı arttı. Maliyet hesabını çıkarttıktan sonra kar yerine zarar ettiğim ortaya çıktı ve zam yapmaya mecbur kaldım” dedi.

“SONUÇTA BEN DE TÜKETİCİYİM”

12 yıldır fırının işletmeciliğini yapan Yeşil gelişmeleri şöyle anlattı:

“Dükkanım kira. Yanımda 11 kişi çalışıyor. Ben salgın döneminde dahi yanımda çalışanlardan bir kişiyi bile işten çıkartmadım. Sonuçta ben de bir tüketiciyim. 12 yıldır ‘çeşit’ dediğimiz açma, poğaça türü ürünlerin hiçbirini tarifedeki fiyatlardan satış yapmadım. Bu çeşit ürünler simit fiyatından biraz daha fiyatları yüksektir.

Geçen Kasım ayında 2,5 liraya sattığımız simidi yine 2,5 liradan satıyoruz. Tarifeye göre 3 liradan satmamız gereken ve şimdiye kadar 2,5 liradan sattığım açma, poğaça türü ürünlere mecburen zam yaptım. Tarife fiyatı olan 3 liradan satacağım. Bu nedenle müşterilerimden özür dilemek istedim. İşyerindeki ürünlerim için o fiyatları istemeye utanıyorum.

Çalışanların ücretlerini verebilmek, mal aldığım kişilere borcumu ödeyebilmek için, ticaretimi devam ettirebilmek için zam yapmaya mecbur kaldım. Kar etmeyi geçtim, zarar etmemek için yapılan bir zamdır. Zamları güle oynaya yapmadığımı ifade etmek için böyle bir yazı yazdım. Dükkanımızdaki bu yazı sosyal medyada da yayılmış. Bunu bir reklam amacıyla düşünüp yapmış değilim.

Gerçekten tüm samimiyetimle uyguladığım zamdan dolayı tüm müşterilerimde özür diliyorum. Ben şahsen işveren olarak, bu işletmenin sahibi olarak, insanlara o rakamları yazmaktan utanıyorum. Ben burada üreticiyim ama, diğer taraftan bende tüketiciyim. Ben benzin tüketicisiyim, gaz tüketicisiyim, marketten alışveriş yapan bir tüketiciyim. Şu an o malları o fiyata satmaktan utanıyorum. Ama kendi ticari işletmemi devam ettirmek için, işçime zamanında para vermek için zam yapmak zorundayım”

“UTANMASI GEREKENLER UTANSIN”

Unlu mamuller üreticisi Emre Emrah Yeşil’in, işletmesindeki ürünlerin bulunduğu camekana astığı ‘Uyguladığımız zamlar için utanıyoruz. Ama artık bizde işin içinden çıkamıyoruz. Herkesten özür diliyoruz’ yazısı sosyal medyada da çok kişi tarafından paylaşıldı. İşletmenin hem müşterileri hem de sosyal medya takipçileri yapılan zamma tepki göstermedi aksine destekledi. Sosyal medya takipçileri o yazı hakkında şunları paylaştı:

* Asım Serkan Belhioğlu: Utanacak olan sizler değilsiniz güzel kardeşim.



* Ömer Parlak: Özür dileyecek olan, utanacak olan sizler değilsiniz, aklı başında olan içinde bulunduğumuz durumun müsebbiplerini gayet iyi biliyor.



* Ahmet Karataş: Utanması gereken siz değil, bu memleketi bu hale getirenler utansın hemşerim.



* Emre Uğurlar: Sizin ne kabahatiniz var. Ekonomiyi damada emanet eden utansın.



* Niyazi Güngör: Saraylara, yolsuzluklara göz yumanlar utansın.

İlginizi Çekebilir Erdoğan'ın memleketinde zam protestosu

İlginizi Çekebilir Ekmek fiyatları hakkında yeni açıklama