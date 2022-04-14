Vali Köşger: İzmir uyuşturucu kullanımında birinci sırada

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, uyuşturucu kullanımı ve risk analizlerinde kentin Türkiye'de birinci sırada yer aldığını söyledi.

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İzmir Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğünce İzmir Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi. Toplantıda konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, 10 bağımlıdan sadece birinin rehabilite edilebildiğini söyledi.

BİRÇOK SUÇUN TEMELİNDE UYUŞTURUCU VAR

Vali Köşger “Mesele bağımlı hale gelmeden o yola hiç girmeden insanların normal hayatını sürdürmesini sağlamak. İzmir’de maalesef birçok suçun temelinde uyuşturucu bağımlılığı var. Hırsızlığa karışan birçok kişinin uyuşturucu temini için bu suça karıştıklarını biliyoruz” dedi. Uyuşturucuyla mücadelenin önceliklerinden olduğunu vurgulayan Köşger, şöyle konuştu:

– Uyuşturucu kullanımı ve risk analizlerinde İzmir, Türkiye’de birinci çıkıyor. İzmir’in bağımlılıkla mücadelede daha tedbirli olması gerekiyor. Aksiyon almamız gerek. Ertelemeden, savsaklamadan, konuya hassasiyetle yaklaşarak, sosyal, fiziki ve beşeri tedbirleri ivedilikle almamız gerekiyor.

– Hepimiz inisiyatif alarak bu sorunu yüreğimizde hissetmeliyiz. Ne yapmamız lazım? Nasıl bu çocukları milletin zenginliğine dönüştürebiliriz? Nasıl rehabilite edebiliriz? Bu çalıştayda bu konularla ilgili önemli sonuçlar çıkacağını düşünüyorum. (DHA)

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