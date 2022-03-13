Valilikten motosiklet ve motokurye kararı
Yoğun kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle İstanbul trafiğinde getirilen motosiklet ve motokurye yasağının yarın kalkacağı duyuruldu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarından itibaren İstanbul’da motosiklet ve motokurye yasağının kalkacağını duyurdu.
Konuyla ilgili açıklamasında Yerlikaya, “14 Mart Pazartesi’den itibaren Motosiklet Elektrikli scooter ve Motokuryelerin Trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ediyorum” dedi.