Valinin AKP ilçe başkanlığını ziyareti parti devleti eleştirilerinin hedefi oldu

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Varto ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Güder'i makamında ziyaret eden Vali Gündüzöz, daha sonra da AKP Varto İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, AKP amblemi altında çekilen fotoğrafları Valiliğin resmi sosyal medya hesaplarından paylaştı. CHP Milletvekili Salıcı, duruma tepki göstererek, "Parti devleti bu işte!" dedi.

Orhan BOZKURT

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Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, dün Varto ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Güder’i makamında ziyaret eden Vali Gündüzöz, ilçenin sorunları hakkında bilgi aldı. Daha sonra ise AKP İl Başkanı İbrahim Avcı ve AKP’li Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ile birlikte AKP İlçe Başkanlığına giderek Başkan Ali İhsan Osmanoğlu’nı ziyaret etti.

Vali Gündüzöz, AKP Varto İlçe Başkanlığı ziyareti sırasında AKP amblemi altında çekilen fotoğrafları ise Valiliğin resmi sosyal medya hesaplarından paylaştı. CHP Milletvekili Salıcı, duruma tepki göstererek, “Parti devleti bu işte!” dedi.

“AZ KALDI BU GÖRÜNTÜLER TARİHE KARIŞACAK”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Muş Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz’ün, AKP Varto İlçe Başkanlığını ziyaretine tepki göstererek, “Parti devleti bu işte!” dedi.

CHP’li Salıcı, sosyal medya hesabından Muş Valiliği’nin gönderisini paylaşarak, “Az kaldı, bu görüntüler tarihe karışacak. Devleti temsil edenler tüm siyasi partilere eşit mesafede duracak. Parti devleti değil, hukuk devleti hâkim olacak” ifadelerini kullandı.

Vali Gündüzöz’ün ziyareti, AKP Varto İlçe Başkanlığı tarafından da aynı fotoğraflarla paylaşıldı.

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