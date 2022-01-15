Vatandaş elektrik faturalarına isyan etti: 800 lira fatura ne demek ya?

Rekor seviyedeki hayat pahalılığıyla mücadele eden ve nereden tasarruf edeceğini şaşırır duruma gelen vatandaşlar, zamlı elektrik faturalarına isyan etti. Kendisini ‘koyu AKP’li’ olarak tanıtan ancak artık oy vermeyeceğini belirten bir vatandaş ise, “110-120 lira gelen elektrik faturam bu ay 300 liradan fazla geldi. Doğalgaz da 800 lira geldi. İstifa etsinler. Bu Müslümanlık mı?" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Her geçen gün artan ve toplumun birçok kesimini derinden sarsan ekonomik kriz, yeni yılda elektrik ve doğalgaza gelen zamlarla kendisini daha da hissettirdi. Yılın ilk ayının henüz yarısı dolmadan gelen elektrik faturaları vatandaşı adeta şaşkına çevirdi. Normalde ödedikleri tutarların neredeyse 2 katı kadar artış olduğunu dile getiren vatandaşlar, “Kışı nasıl geçireceğimizi bilmiyoruz” diyerek dert yandı.

Elektrik faturalarındaki artış sosyal medyanın da gündemine oturuyor. Twitter'da en çok konuşulan konular arasına giriyor, binlerce vatandaş tepki gösteriyor.

SÖZCÜ muhabiri, İstanbul Eminönü'nde vatandaşa ve esnafa mikrofon uzattı. Aldığı tepkiler şöyle oldu:

“FATURA OCAK AYINDA 2 KAT ARTTI”

Murat Yazıcı: “Aralıkta 720 lira gelen elektrik faturam Ocak ayında bin 500 lira geldi. Yani 2 katı… Kullanımımız da aynı. Bu işsizlikte çok zor oldu bu. Bizi çok etkiledi. Bu gelen zamları ürünlere yansıtmaya mecburuz, mecburen yansıtacağız. Tabi bu da tüketiciyi etkiler. Satışlarda çok fazla düşüş olur.”

“BU MÜSLÜMANLIK MI?”

Havva Şahin: “110-120 lira gelen elektrik faturam bu ay 300 liradan fazla geldi. Doğalgaz da 800 lira geldi. Sözde başımızda devlet var; bence istifa etsin. Dolar düştü, zamlar niye hala duruyor? Arkadaşım bizi görsünler, duysunlar! İstifa etsinler. Karısı bilmem kaç dolarlık çanta takıyor, ben aç geziyorum. Sözde Müslümanlar. Bu Müslümanlık mı? Değil. (Faturalarınızı rahatça ödeyebiliyor musunuz?) Hayır. Ben otobüse binemiyorum ya. Günah ya. Benim çocuğum okulda kantine gidiyor, tost 14-15 TL… Bu ne demek ya!

“BEN ÇOK KOYU AK PARTİLİYDİM AMA ARTIK TÖVBE”

Sözde Müslümanlıktan bahsediyorlar. Müslümanlık böyle olmuyor. Peygamber efendimiz nasıl yaşamış? Onun yaşama tarzına bakın ya. Günah ya. Ben 3 kişi yaşıyorum, 800 lira fatura ne demek ya? Yemin ederim evim buz gibi. Gel gör, dersin ki, ‘Sen bu evde nasıl hasta olmuyorsun?' Kat kat geziyoruz. Sözde başımızda büyük var… Yok büyük. Allah aşkına istifa etsin. Ben çok koyu AK Partiliydim ama artık tövbe. Ülkeyi mahvetti. Satmadığı neresi kaldı?”

“ÖNCEDEN 500 LİRA GELEN FATURA BU AY 2 BİN LİRA GELDİ”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “130-140 lira gelen elektrik, bu ay 316 lira geldi. Kullanımımız daha az… Hanımım memlekette, evde kimse olmadığı halde bu fatura geldi. Ne yapacağız anlayamıyorum… Aldığımız parayı yetiştiremiyoruz. Elektriğe mi, suya mı, doğalgaza mı vereceğiz? Aldığımız maaşalar yetmiyor, ne yapmamız lazım? (Ödeyemediğiniz faturalar oluyor mu?) Oluyor. Taksit yaptırıyoruz, bankadan kredi çekiyoruz, öyle ödemeye çalışıyoruz. Yetmiyor ki para. Şaşırdık kaldık. Şu faturaya bak, hangi maaşla geçineceğiz? Asgari ücrete zam yaptı, (faturayı göstererek) bunlara daha çok zam yaptı. Vatandaş, esnaf kan ağlıyor. Kimsede iş güç yok. Sinek avlıyoruz. Dükkana bin 500 – 2 bin lira elektrik geliyor. Önceden 400 – 500 lira geliyordu. Türkiye bitmiş durumda. Herkes aç, açlıktan ölüyor. ‘Türkiye düzeldi' diyor; hani nerede düzeldi, kim düzeldi? Borç deryasından geçinemiyoruz.”

“2 BİN TL SATIŞ YAPAN DÜKKAN 2 BİN TL ELEKTRİK FATURASINI NASIL ÖDESİN?”

Murat Demir: “Aralık ayında elektrik faturamız bin lira gelmişti, bu ay 2 bin 500 TL geldi. Kesinlikle çok zor bir durum. Önünü göremiyoruz, durmadan yükseliyor. Çok büyük bir sıkıntı. Bu kadar artması küçük esnaf için çok kötü bir şey. Bu zamlara hiç iyi bakmıyoruz. Ödemekte zorlanıyoruz. Zaten Covid'den çıkmışız, doğru düzgün iş yok… Önceden 4-5 bin liralık satış yapıyorduk, şimdi 2 bin liralık satış yapıyoruz. 2 bin lira satış yapan bir dükkan nasıl 2 bin lira elektrik faturası ödesin?”

“20 SENEDEN FAZLADIR ESNAFIZ, SON 1-2 YILDAKİ GİBİ OLMAMIŞTI HİÇ”

Erdal Göçer: “Aralık ayında bin 750 lira geldi, dün gelen elektrik faturası ise 3 bin 600 lira… Biz şok olduk. Ne yapacağımızı şaşırdık. Nasıl ödeyeceğimizi düşünüyoruz. Bu zammı da satışlara yansıtamayacağız. Nasıl yansıtalım? Mecbur kardan gidecek. Kar da yok şu an… (Faturaları ödemekte zorlanıyor musunuz?) 3 ayda 1 ödüyoruz. Ödeyemiyoruz. Sadece elektrik faturasıyla da bitmiyor; tüpü var, kirası var, var da var. Pandemiden beri baya kötü durumdayız. Bir tek biz değil, bütün esnaf böyle. Hiç bu kadar kötü olmamıştı. 20 seneden fazladır burada esnafız, son 1-2 senedeki gibi olmamıştı hiç…”

“KIŞI NASIL GEÇİRECEĞİMİZİ KARA KARA DÜŞÜNÜYORUZ”

Necati Aktaş: “Elektrik, su ve doğalgaz faturalarında neredeyse en az 100 liranın üzerinde fark oluştu. Elektrik faturası Aralık'ta 200 lira gelmişti, az önce baktım, 320 lira geldi. Aynı kullanıyoruz, ama o fiyat farkını yaşıyoruz maalesef. Ödemekte zorlanıyoruz, emekli insanız. Emekli maaşına gelen zammı almadan eridi gitti. Şu an da ne yapacağımızı, kışı nasıl geçireceğimizi kara kara düşünüyoruz. Çünkü kış daha yeni başlıyor. Nasıl geçineceğimizi düşünüyoruz. Çok mağdur durumdayız.

“KASIM’DAN BERİ GELEN ZAMLAR, FATURA ZAMLARIYLA BİRLEŞİNCE ALLAK BULLAK OLDUK”

(Ödeyemediğiniz faturalar oluyor mu?) Biz Türk milleti olarak borcu bir namus kavramı olarak görerek, devletimize olan borcumuzu, görevimizi yerine getirmek için yemiyoruz, içmiyoruz, vergimizi veriyoruz; elektrik, doğalgaz, su faturalarımızı ödüyoruz. Ne oluyor? Yemekten kısıyoruz. 3 çeşitten 2 çeşide düşürdük yemeklerimizi. Allah sonumuzu hayır etsin. Kasım ayından beri gelen zamlar, faturalara yapılan zamlarla beraber birleştiğinde allak bullak olduk. Ne yapacağımızı şaşırdık.”

İlginizi Çekebilir Akaryakıt zamları pazarları vurdu: Çevre illerden ürün getirilemiyor

İlginizi Çekebilir Bir ilde daha toplu ulaşıma zam