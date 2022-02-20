Vatandaş isyanda: Reis dedik, profil resmi yaptık, ama şimdi kötü yönetiyor

AKP'nin en çok oy aldığı kentlerin başında gelen Konya'da vatandaşlar üst üste gelen zamlardan yakındı. Bazı AKP’li isimlerin zamları küçümseyen açıklamalarını eleştirdi.

Müslüm EVCİ

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Vatandaş, ekonomik krizle birlikte ardı arkası kesilmeyen zamlar nedeniyle geçinemez hale geldi. Alım gücü düşen ve ay sonunu getirebilmek için yoğun çaba harcayan vatandaşlar, ülkenin her yerinde ucuzluk kuyruklarına mahkum edildi. Yılbaşında başta doğalgaz, elektrik ve gıda ürünlerine gelen fahiş zamlar nedeniyle vatandaş zor günler geçirirken kimi AKP'li isim zamları küçümsedi, kimisi de zamlardan muhalefeti sorumlu tuttu.

SÖZCÜ, AKP’NİN KALESİNDE VATANDAŞLARA MİKROFON UZATTI

SÖZCÜ muhabiri AKP'nin en çok oy aldığı Konya'da vatandaşlara mikrofon uzattı ve “Sizce ekonomide bir kriz mi yaşanıyor yoksa muhalefet liderleri yaygara mı yapıyor?” sorusunu yöneltti.

Vatandaşların verdiği yanıtlar şu şekilde oldu:

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Kimsenin olayı büyüttüğü yok, ortada bir ekonomik kriz var. İnşallah düzelir diye umut ediyorum. Geçimimizi zar zor sağlıyoruz, kolay değil. Maddi gücü yerinde olan insanlar bu süreci daha rahat geçiriyorlar, en azından gelecek korkuları olmadığını düşünüyorum. Ama orta gelir ve alt gelir korku içinde yaşıyor.”

İsmini vermek istemeyen vatandaş (emekli): “Kriz var dersen kriz var. Kriz yok dersen de kriz yok. Allah gelirlerimi artırsın. Şükretmeyi biline kriz falan yok. Şükretmeyi bilmeyene trilyon da versen kriz var.”

Ceren Gül (Öğrenci): “Okula giderken yol parası 15 lira tutuyor. Yemek yiyoruz 20 lira tutuyor. Günde 50 liramız gidiyor. Bizim ailemiz ‘bu 50 lira nereye gidiyor?' diye soruyor. Artık eski devir geldi. Bu kriz değil de nedir?”

Kenan Tutar: “Bana göre kriz var. Ülke kötüye doğru gidiyor. Gıda ürünlerinde yüzde 7 indirim dediler bugün gezdim hiç uygulayanı görmedim. Konyalı olarak memnun değilim. İktidara 2 kez oy verdim ama son 2 seçimdir oy vermedim bir daha da vermeyeceğim. Onun dönemi bitti. Biraz da başkasını görelim.”

Adnan Genç (İnşaatcı) “Biz de Tayyip'e çok oy verdik. Reis dedik, profil resmi yaptık, baba dedik. Ama şimdi kötü yönetiyor. Gerçekten insanlar çok zorumda. Bunu laf ya da edebiyat olsun diye söylemiyoruz. Biz şu anda ev alalım, çocuklarımızı okutalım derdini geçtik. Gözümüz kulağımız faturalarda.”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Şu an kriz var. Hayat şartları zor, emekli zor geçiniyor. Emekli oldum, emekli maaşları falan yetmiyor.”

Kadir Karakaya (Fabrika işçisi): “Yaygara kopartıyorlar. Muhalefet olayı büyütüyor. Şu an da durumlar iyi bence. Kış sezonundan dolayı işler biraz yavaşlayabilir ama şu an da durumlar yine iyi, sıkıntı yok.”

İbrahim Demirel: “Vatandaşın cebine baktığın zaman bir ekonomik kriz var. Ama bunun dışardan etkilerinin yanı sıra iktidarın da hataları var. Muhalefet de büyütmekten başka bir şey yapmıyor. Büyüttüğü sorunu yerine getirebilecek bir çözüm üretmiyor.”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Ekonomik kriz ülkemizde çok büyük bir sorun. Bugün kriz yok diyen yalan söyler. Şu an 4 bin 250 lira asgari ücret alıyoruz. Bu parayla bir alışverişe gittiğimiz zaman evin ihtiyaçlarını ne kadara karşılayabiliyoruz. Hiçbir şekilde tamamlayamıyoruz. Aldığımızla evimizin geçimini sağlayamıyoruz.

2'ncisi vergiler aşırı fazla olmaya başladı. Bunlar artık millet illallah ediyor ama nedense millet bunu görmemezlikten geliyor. Alım gücümüz kalmadı. Ben aldığım parayla şu an evimi geçindiremiyorum. Ekonomik kriz yok diyenler cebindeki paraya ve alım güçlerine bir baksınlar. Muhalefet büyütmüyor, eksik bile söylüyor. Medya ekonomik kriz yokmuş gibi gösterse de vatandaşın içerisine girince herkes ağlıyor.”

Mehmet Aydın: “AK Parti'den memnunuz. Ekonomik kriz var ama düşecek inşallah. AK Parti'nin şeyi değil.”

Ahmet Barutçu: “Ben bir ekonomik kriz olduğunu düşünmüyorum. İnsanlara bakın hepsi elinde dolu filelerle geziyor. Marketlere gidiyoruz, insanlar bir şeyler almak için kuyruk olmuşlar. Ekonomik kriz var demek akıl karı değil. İnsanlar çok güzel bir refah seviyesine yükseldiler. İnsanın bir dere dolusu altını olsa ikincisi ister derler. İnsanoğlu böyle bulunduğu yere geldikten sonra hep bir üste nasıl çıkabilirim onun derdinde. Halimize şükretmemiz lazım. Çevremizdeki devletlere bakıp yatıp kalkıp şükretmek lazım.”

Musa Yılmaz: “Ülkede ekonomik kriz var, halimiz belli. Yurtdışı ile mukayese ediyorlar. Orada bir üniversite mezunu genç 4 bin avro ile işe başlıyor. Ama bizim ülkemizde 3 bin 500 liraya iş bulamıyor. Her şey de bir pahalılık var. Yurtdışı ile mukayese etmek bence yanlış. Orada da pahalılık var ama gelir seviyeleri de yüksek. Ben emekliyim aldığım maaşın yanına ikinci bir iş yapmasam ev kirası ve evin masrafları yetmez. 2 bin liradan aşağı ev yok, her şey yüzde 200'ün üzerinde zamlandı. Kriz yok diyenlere inanmıyorum.”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Bir kriz var ama bu dünya çapında. Cumhurbaşkanı Erdoğan elinden geleni yapıyor bence. Muhalefet olayı büyütüyor. Kendileri de başa geçse pek bir şey yapacaklarını sanmıyorum.”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Cumhurbaşkanımıza söyleyecek bir şey yok, onu çok seviyoruz. Ona hayranız. Bir ekonomik kriz var ama ona göre de maddiyat da iyi. 2 kişinin maaşı var ve evi de kendisinin oldu mu geçinir ama ev kira olursa zor. Ufak çocuk olunca sütü ve bezi derken biz de etkileniyoruz.”

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