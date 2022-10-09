Vatandaş yakıt zamlarına isyan etti: Bu hükümeti değiştirmemiz lazım

Akaryakıta art arda gelen zamlarla birlikte benzin fiyatı 20 lirayı aştı, motorin ise 30 liraya dayandı. vatandaş, "Hiç vatandaşa soruyorlar mı, 'Nasıl geçiniyorsunuz?' diye... İnsanları bu duruma düşürenlerin utanmaları lazım. Yazık günah. Gerçekten böyle olmaz. Bu hükümeti değiştirmemiz lazım" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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Batuhan SERİM Ali Selim YAMANLI

Motorin ve benzin fiyatları indirim ve zam haberleri ile milyonlarca sürücünün takibinde kalmaya devam ediyor.

Ancak vatandaşlar son günlerde gelen zam haberleriyle sarsılıyor. Fiyatlar rekor seviyelere tırmanıyor. Son zamlarla birlikte benzin 20 lirayı aştı, motorin ise 30 liraya dayandı

Sürücüler brent petrol fiyatları arttığında bunun direkt pompaya yansıdığını; ancak fiyatlar düştüğünde bunun hızlı ve yeterli oranda pompaya yansımadığını söylüyor ve şikayet ediyor.

Biz de İstanbul Şişli’de trafikteki sürücülere mikrofon uzattık, sürücüler şu sözlerle isyan etti:

“ZAMLARIN SONU YOK”

Sinan Oralı: “Bu zamların ne zaman biteceğini bilsem… Bunun sonu yok gibi… Öbür taraftan dolarla ilgili problemlerimiz var, bir taraftan yönetimle ilgili problemlerimiz var. Bunlar çözülmeden bu sorun da çözülmez. Kısa mesafelere arabayla gidip geliyoruz, uzun mesafelere toplu taşımayla gidiyoruz.”

“‘SESİMİN ÇIKMAYIŞI FUKARALIĞIMDAN”

Seçkin Alaş: “Nazım Hikmet’in güzel bir şiiri var: ‘Söylenenleri çok iyi anlıyorum ama sesimin çıkmayışı fukaralığımdan.’ Daha nasıl ifade edebilirim… Kontağı ‘Bismillah’ ile açıyoruz fazla yakmasın diye ama işe yaramıyor…”

“İŞİNİZİ YAPIN!”

Fırat Delibaş: “Hükümetin buna el atması lazım. İnsanlar perişan. (Hükümete) İşinizi yapın kardeşim!”

“DEVLETİN EN AZINDAN KDV’Yİ DÜŞÜRMESİ LAZIM”

Hüseyin Yılmaz: “Çok sıkıntılı bir durum. Hakikaten sıkıntıdayız. Benim aracım ticari, günde çok fazla yol gidiyorum. Çok zor… Yakıt çok büyük problem oldu. Devletin en azından KDV düşürmesi lazım.”

“ZAMLAR AĞIR GELİYOR”

Halil Temur: “Zamlar ağır geliyor… Bütçeyi zorluyor. Depo şu an 1400 liraya doluyor, geçen sene 390 liraya doluyordu. Bu artış devam ederse araç yerine otobüsle gideceğim.”

“7-8 LİRAYKEN KIYMETİNİ BİLEMEMİŞİZ”

Özgür Gökmen: “Yakıt 7-8 lirayken kıymetini bilmemişiz; şimdi 25-30 lira…”

“VARİL FİYATI UCUZLUYOR AMA…”

Deniz Bey: “Varil fiyatı ucuzluyor ama pompada bunun devamı olmuyor…”

“BU DURUMA DÜŞÜRENLERİN UTANMASI LAZIM”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Çok kötü… Hiç vatandaşa soruyorlar mı, ‘Nasıl geçiniyorsunuz?’ diye… Kimse vicdanıyla hareket etmiyor, herkes çıkarıyla hareket ediyor. İnsanları bu duruma düşürenlerin utanmaları lazım. Yazık günah.”

“BU ZAMLAR NEREYE KADAR?”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Nasıl olacak bu iş? Ekonomi nasıl düzelecek? Neyi başaracaklar? Bu zamlar nereye kadar?”

“BU HÜKÜMETİ DEĞİŞTİRMEMİZ LAZIM”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Gerçekten böyle olmaz. Bu hükümeti değiştirmemiz lazım.”

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