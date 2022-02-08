Vatandaş zamların geri alınmasını istiyor ama… Akan musluğu kim kapatır?

Ekonomik krizle mücadele eden vatandaşların; elektrik, doğalgaz ve akaryakıt zamları ile birlikte beli büküldü. Temel gıda alışverişini dahi yapmakta zorlanan halk, zamların geri alınmasını istiyor ancak iktidarın bu adımı atacağına dair inancı yok.

Batuhan SERİM

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2022 itibariyle hayat pahalılığı zirve yaptı. Vatandaşlar, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş fiyatlarla karşı karşıya kaldı. Elektrik ve doğalgaz faturaları neredeyse kira bedellerini geçti, akaryakıt fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Hal böyle olunca vatandaş da adeta hayatta kalma savaşı vermeye başladı.

Özellikle elektrik faturalarına gelen fahiş zamlar vatandaşın belini büktü. Birçok ilde sokağa dökülen çok sayıda yurttaş, zamları protesto etti, geri çekilmesini talep etti.

SÖZCÜ muhabiri, İstanbul Beşiktaş Meydanı'nda vatandaşa mikrofon uzattı, “Akaryakıt, elektrik ve doğalgaz zamlarının geri alınması bir çare olur mu? Sizce iktidar böyle bir çareyi tercih eder mi, etmeli mi?” diye sordu. Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“HALKINI DÜŞÜNEN BİR YÖNETİCİ BUNU YAPAR”

Hadiye Dursun: “Tabi ki olur, neden olmasın? Geri alınması bir çare olur tabi ki. Az para ödemiş oluruz. Bütçemize iyi gelir. İnşallah düzelecek diye düşünüyoruz. (İktidar böyle adımı atar mı, atmalı mı?) Atar. Atmalı. Halkını düşünen bir yönetici bunu yapar.”

“YAZIK, GÜNAH DEĞİL Mİ BU MİLLETE?”

Zeynep Erdoğan: “(Çare) Olur tabi, (geri) alsınlar. Yazık, günah değil mi bu millete? Almaları lazım. (İktidar böyle bir çareyi) Etmez tabi… Muhalefete düşüyor bu iş. Zamların geri alınması ile ilgili genel bir örgütleme yapılsa iyi olur. (Elektrik ve doğalgaz zamlarını kast ederek) Bu kış günü yazık, günah.”

“İŞLERİNE GELMEZ”

Selin Kaya: “Çare olur diye düşünüyorum. (İktidar bu çareyi) Tercih etmeli ama etmez. İşlerine gelmez çünkü. Daha çok para kazanabilecekken neden fiyatları ucuzlatsınlar? O yüzden etmezler diye düşünüyorum.”

“YAPMALI AMA ÜMİDİM YOK”

Halil bey: “(Çare) Olur tabi ki. (Zamların geri alınması) Yapmalı ama ümidim yok. Yapsaydı bu kadar zam olmazdı. Zaten kendisi istedi.”

“GERİ ALINMASI ÇOK BÜYÜK BİR ŞEY OLUR AMA ALMAZLAR”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Olması lazım. Bugün halkımız gerçekten çok kötü durumda. Özellikle emekliler çok zor durumda. Geri alınması çok büyük bir şey olur ama almazlar. (Bu adımı) Atmaz. Seçim tarihi belli olmuş olsaydı belki seçim yatırımı için bir şey yapabilirlerdi ama seçimler belli olmadığı için bunlar halkı götürebildikleri kadar götürürler.”

“NEYE ELİMİZİ ATSAK, ELİMİZDE KALIYOR”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Kesinlikle (çare olur). O kadar el yakıyor ki… Yüzde 100'ün üzerinde zamlanmış durumda. Her şey öyle. Neye elimizi atsak, elimizde kalıyor. Elbette ki (zamların) geri alınmasını istiyoruz. (İktidar zamların geri alınması tercihinde) Bulunmaz ama bulunmasını diliyoruz.”

“ZAMLARDAN GERİ DÖNÜLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM”

Selçuk Ataç: “Çare olmaz. Çünkü nihayetinde onunla birlikte artan fiyatlar geri gelmez. Ama şu olabilir tabi ki: Doğalgaz ve akaryakıttaki artışlar diğerlerini tetiklediği için, belki diğerlerini durdurmak adına bir çare olabilir bundan sonrası için. Ama ben (zamlardan) çok geri dönüleceğini düşünmüyorum.”

“GÖNÜL İSTİYOR Kİ ALINSIN AMA ALABİLECEKLERİNİ SANMIYORUM”

Abdurrahman Toprak: “Alabileceklerini sanmıyorum. Çünkü Türkiye enerji bakımından tamamen dışarıya bağımlı bir ülke. Alamayacaklar. Gönül istiyor ki alınsın ama alabileceklerini sanmıyorum.”

“TEK BAŞINA ÇARE OLMAZ”

Tolgahan Eskicioğlu: “(Çare) Olmaz. Gelir düşük olduğu için (elektrik ve doğalgaz zamları) düşse de fark etmiyor. Su var, kira var, gıda var, giyim var, çocukların okulu var. Var da var yani…”

“AKAN MUSLUĞU KİM KAPATIR?”

Ahmet Uysal: “(Çare) Olmaz. İktidar böyle bir çare adımı atmalı ama atmaz. Akan musluğu kim kapatır?”

“O FARKLARI BİZDEN ÇIKARTIYORLAR”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “(Çare) Olmayacağı kesin. Sadece elektrik ve doğalgaz zamlarıyla kalmadı… Elektrik zamlarında asıl olay şu: Eskiden bütün santraller kamu malıydı. İlla zam olması gerekiyorsa ona göre yapılıyordu. Şimdi özel şirketlere satıldı, her şeyimiz gibi. Kamuya ait hiçbir şey kalmadı hemen hemen. (Özel şirketler) Onlar dolar üzerinden kredi alıp bu ihaleleri aldılar ve santralleri satın aldılar. Dolar üzerinden kredi borçları var, onları ödemekte zorlanıyorlar dolar yükseldiği için. Ne oluyor bu sefer? O farkları bizden çıkartıyorlar; kamudan, senden, benden.”

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