Vatandaşa gönderilen SMS’te dikkat çeken ‘külliye’ detayı
TBMM’den randevu talebi onaylanan vatandaşlara gönderilen SMS‘lerde TBMM yerleşkesinden “TBMM Külliyesi” olarak bahsedildiği ortaya çıktı.
Vatandaşlara gönderilen SMS örneği şu şekilde:
“Sayın …, 29.03.2022 tarihli 10:00-10:15 randevu talebiniz onaylanmıştır. Lütfen DİKMEN GİRİŞ kart bankolarına müracaat ediniz. TBMM Külliyesine girişlerde geçerli kimlik belgesi ibraz etmek zorunludur. TBMM B001”
CHP, TBMM BAŞKANI ŞENTOP’A SORDU
Konuyu gündeme getiren CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a soru yöneltti. Sosyal medyadan Şentop’u etiketleyen Yıldırım Kaya, “Sayın Mustafa Şentop, TBMM yerleşkesi ne zamandan beri külliye oldu?” diye sordu.