Vatandaşa sorduk: Yetkiniz olsa ülkede ilk neyi değiştirmek istesiniz?

Özellikle son yıllarda yurttaşların çoğunluğu, ülkenin gidişatından memnun değil. İktidarın uyguladığı başta ekonomi, adalet, sığınmacı politikaları ve aldığı tartışmalı kararlar, tepkiyle karşılanıyor. Biz de vatandaşa “Yetkiniz olsa ülkede ilk neyi değiştirmek, düzeltmek isterdiniz?” diye sorduk. İşte yanıtlar...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gelişmiş ülkeler bilimde, sanatta, sporda, eğitimde her geçen gün biraz daha ileriye giderken; ekonomilerinde yaşanan kısmi durgunluk karşısında ilk önce halkına maddi destekte bulunuluyor ancak Türkiye’de yurttaşlar adeta yalnız bırakılmış durumda.

Vatandaş bir sonraki öğünde sofrasına ne koyacağını, evinin kirasını ve faturalarını nasıl ödeyeceğini düşünmekten yarınını planlayamaz, hayal kuramaz, hobi edinemez, kendine zaman ayıramaz halde.

Gelinen bu durum, halkta büyük bir mutsuzluk ve ümitsizlik hali meydana getirdi.

Biz de İstanbul Beşiktaş’ta halka mikrofon uzattık, “Yetkiniz olsa ülkede ilk neyi değiştirmek, düzeltmek isterdiniz?” diye sorduk. Yurttaşlar en çok ekonomi ve adalet alanında değişime gitmek istediklerini, bu iki alanın geri kalan her şeyin temeli olduğunu vurguladı.

Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“HÂLÂ UTANMADAN NAME OKUYORLAR”

Ayten Şencan: “İlk önce yönetimi değiştirirdim. Çünkü hiç iyi yönetmiyorlar. İnsanların hali ortada. Herkes sefilleri oynuyor. Hala utanmadan ülkenin başında name okuyorlar… Çok komik şeyler…”

“HER ŞEYİ DEĞİŞTİRİRDİM”

Meltem Günaydın: “Her şeyi değiştirirdim. Nefes almamız bile zorlaştı artık. Hiç memnun değilim. İnsanların mutlu olmasını, rahat bir şekilde geçinmesini, rahat olmasını sağlardım. İnsanlar çok fakir olmasın… Görüyoruz gençlerin halini. İntiharlar çoğaldı, insanlar mutsuz.”

“ÇİFT MAAŞ ALANLARIN FAZLA MAAŞLARINI VATANDAŞA DAĞITIRDIM”

Fazilet Kalkavan: “İsmi lazım değil, O’nu değiştirirdim… Ondan sonra çift maaş alanların maaşını teke indiririm. Aldığım o maaşı emeklilere ve gençlere dağıtırım.”

“MEMLEKETİ REFAHA ULAŞTIRIRDIM”

Mehmet Işık: “Ekonomiyi düzeltirdim. İhracat, üretim, yatırıma önem verirdim. Bunlar olunca gençlere de istihdam yaratılır. Bir yerde memleketi refaha ulaştırırdık.”

“YABANCILARA TOPRAK SATMAZDIM”

Sıddık Gür: “İlk önce Andımız’ı getiririm. Sonra kamu binalarına T.C. ibaresini asarım. Cumhuriyetin, demokrasinin, Atatürk’ün yolunda ülkeyi ileri götürürdüm. Yabancılara bu ülkede toprak satmazdım. Ülkemize sahip çıkardım.”

“LİYAKATLİ KİŞİLERİ GÖREVE GETİRİRDİM”

Ömer Özer: “İlk önce ekonomi alanında liyakatli kişileri göreve getirirdim. Ondan sonra eğitime el atardım. Özellikle üniversite öğrencilerinin barınma sorununu çözerdim.”

“İLK ÖNCE ADALET SİSTEMİNİN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR”

Talha Topraktepe: “Adalet sistemini değiştirirdim. Şu an verilen cezalar çok yetersiz. Polis yakalıyor ama aynı gün serbest kalıyorlar… Adamın 30 farklı suçu var, mahkemeye çıkıyor ama aynı gün serbest kalıyor… Bu kişiler toplumun arasında geziyor. Bunlar her vatandaş için risk. Kadınlarımız, çocuklarımız, yaşlılarımız var. İlk başta bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Daha sonra ekonomiye el atardım.”

“HERKES GİBİ EKONOMİYE EL ATARDIM”

Murat Ege Birtane: “Herkes gibi ben de ekonomiden memnun değilim. Ona el atardım. Yaşam şartlarımız yıllar geçtikçe kötüleşiyor, bu normal bir şey değil, bu duruma el atılması gerekiyor.”

“İNSANLARIN HUZUR İÇİNDE YAŞAYACAĞI BİR ORTAM YARATIRDIM”

Mustafa Şen: “Adaletin olmadığı bir ülkede değişikliğe hukuk sisteminden başlardım. Zaten her şeyin temelinde de o var. İkinci olarak ekonomik sistemi temelden değiştirirdim. İnsanların huzur içinde yaşayacağı bir ortam yaratmak için elimden ne gelirse onu yapardım.”

“İLK DEĞİŞTİRECEĞİM ŞEY İKTİDAR OLURDU”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Ülkede ilk değiştireceğim şey iktidar. Kralı değiştirdikten sonra soytarılar kendi yolunu bulur ve ülke doğru kişilere kalır.”

“EKONOMİ DÜZELİRSE HER ŞEY DÜZELİR”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Bütün her şeyi değiştirirdim. Her şey kötü… Elektriktir, sudur, bunları indirirdim. En çok para bunlara gidiyor. Ekonomi düzelirse her şey düzelir zaten.”

“BUNDAN İYİ EKONOMİ OLMAZ…”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Ekonomi iyi. Ekonominin durumu kötü değil… Ekonomimiz iyi ama para teröre gidiyor. Türkiye’nin ekonomisi güzel. Bundan iyi ekonomi olmaz… ”

İlginizi Çekebilir Atatürk Havalimanı'nın son halini gören vatandaş: Aynı Türkiye gibi

İlginizi Çekebilir Erdoğan'ın enflasyon açıklamasına vatandaştan yanıt: 20 yıldır iktidardasın, adama sorarlar...