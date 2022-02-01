Vatandaşın pahalılık isyanı! Köpüğü alınamıyor, aksine köpürdükçe köpürüyor

İğneden ipliğe her şeye gelen zamla çarşı-pazarda fiyatlar el yakarken başta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan olmak üzere iktidar yetkilileri, enflasyonun ‘köpüğünün’ alınacağını, düşeceğini sık sık dile getiriyor. Ancak vatandaş bu açıklamaları gerçekçi bulmuyor ve inandırıcı olmadığını belirtiyor.

Batuhan SERİM

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Kamera: Sinan TUNÇ

Her geçen gün zorlaşan geçim mücadelesi, vatandaşları iyice çıkmaza soktu.

Kemer sıkma politikası uygulayan vatandaşlar, artık kemerdeki son deliğe gelmiş durumda.

Elektrik ve doğalgaz faturaları yüksek gelmesin diye evde soğukta ve karanlıkta oturuyorlar; kiloyla değil de taneyle meyve-sebze alıyorlar, porsiyonlarını küçültüyorlar, eskisi gibi dışarıya çıkıp gezmiyorlar ama yine de cüzdanları ay sonu gelmeden boş kalıyor…

Durum böyleyken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere iktidar yetkilileri tarafından yapılan, “Dövizde yaşanan düşüşte olduğu gibi enflasyondaki köpük, müsilaj, şişkinlik de kaldırılacak” şeklindeki açıklamalar, dikkat çekiyor. Erdoğan, son olarak Giresun’da benzeri bir açıklama yaptı.

Ancak bu açıklamalar çoğu vatandaşta karşılık bulmuyor. Çünkü vatandaş duyduğuna değil, gördüğüne inanıyor.

Çarşıda, pazarda etiketlerin oldukça yüksek olduğunu belirten vatandaşlar, bu tür açıklamalara da tepki gösteriyor.

SÖZCÜ muhabiri İstanbul Şişli'de Feriköy Lalaşahin Pazarı'nda vatandaşa mikrofon uzattı, “Pazarda bir gün böyle fiyatlarla karşılaşacağınız aklınızın ucundan geçmiş miydi?” diye sordu. Aldığı yanıtlar şöyle oldu:

“AĞLAYAYIM MI, NE DİYEYİM, NE SÖYLEYEYİM BİLMİYORUM”

Yıldız Kelkitli: “Hayır. Siz buna inanıyor musunuz? Aptala benziyor muyum? Ispanağın kilosu 10 liraysa gerisini siz düşünün. Ağlayayım mı, ne diyeyim, ne söyleyeyim bilmiyorum.”

“ÜRETİM YAPMADIĞIMIZ SÜRECE FİYATLAR DÜŞMEYECEK”

Hatice Yıldırım: “Hiçbir zaman düşmeyecek çünkü biz üretim yapmıyoruz. Üretmediğimiz müddetçe fiyatlar düşmeyecek.”

“PAZARDAKİ FİYATLAR ÖYLE GÖSTERMİYOR”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Pazardaki fiyatlar öyle bir şey göstermiyor. (Bu söylemi) İnandırıcı bulmuyorum. Cüzdanımızdaki paralar yetişmiyor, demek ki enflasyon düşmüyor.”

“HER ŞEY ORTALIKTA”

Alin İpekli: “Düşmüyor. Meydanda her şey, ortalıkta. Düşeceğini zannetmiyorum. (İnanıyor musunuz bu söylemlerin gerçekleşeceğine?) Hiçbir şeye inancım kalmadı benim. Güven vermiyor çünkü. Güvenebilecek bir ortam ve söylem görmüyorum.”

“GÖRÜNEN KÖY KILAVUZ İSTEMİYOR”

Mehmet Yağız: “Maalesef yükseliyor. Milleti bu denli zorlayacak çok şey var. Bu söylemleri gerçekçi bulmuyorum. Görünen köy kılavuz istemiyor. Herkes aynı şeyleri söylüyor, ‘geçim derdi çok.'”

“KENDİMİZ DÜŞÜYORUZ”

Osman Küküllü: “Çok iyi düşüyor ya! Etiketlere baktım, baya bir düşüyor! Biz bakmadan kendimiz düşüyoruz… Nasıl düşüyorsa, anlamadım. Şimdilik düşeceğini de sanmıyorum. İleride düşer mi ondan da emin değiliz. Daha çok yükselmesin de… Ancak (etiketlerin düştüğünü) görürsem inanırım.”

“75 YAŞINDAYIM, BÖYLE HAYAT PAHALILIĞI GÖRMEDİM”

Sevim Şenol: “Ben 75 yaşındayım, böyle bir hayat (pahalılık) görmedim. (Neden böyle oldu sizce?) Valla bilemeyeceğim; hayat şartı mı diyeyim, baştakilerin yönetiminden mi diyeyim… Böyle bir şey yaşamadı Türkiye.”

“GÜNDELİK KONUŞMALAR”

Zeynep Atasayar: “Fiyatlara bakacak olursak düşmüyor, düşmeyecek gibi de. Yarın öbür gün ne olacağı belli değil. Fiyatlarda da bir tutarlılık yok. Bakıyoruz, izliyoruz. (Bu tür söylemleri gerçekçi buluyor musunuz?) Gerçekçi değil tabi ki. Gündelik konuşmalar gibi geliyor artık.”

“AKSİNE YÜKSELİYOR”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Hayır. Bence aksine yükseliyor. Çünkü pazara bakın, bunlar eskiden çok daha uygundu. Daha iyiydi fiyatlar. (Bu söyleme) İnanmıyorum çünkü bunu aleni görüyoruz biz.”

“İNŞALLAH GÜZEL GÜNLER BİZİ BEKLER”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Gidişata göre enflasyonun düşeceğini hiç tahmin etmiyorum. Çünkü her şey çok pahalı. (Bu söyleme inanıyor musunuz?) İnanmıyorum. ‘Döviz düştü, fiyatlar inecek' dendi, hiçbir şey inmediği için bu söyleme de inanmıyorum. İnşallah iner, inşallah güzel günler bizleri bekler.”

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