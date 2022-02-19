VEDAŞ köylerde elektrik sayaçlarını söktü, ortalık karıştı

Yüksekova’da VEDAŞ ekipleri jandarma eşliğinde köylerde kaçak elektrik kullanımına karşı sayaç taraması yaptı. Kaçak elektrik kullandıkları belirlenen abonelere ceza yazılarak sayaçları söküldü. Vatandaşlar ile VEDAŞ ekipleri arasında yaşanan gerginlik sonucu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Orhan BOZKURT

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Esendere Beldesi’ne bağlı köy ve mezralarda Vangölü Elektrik Dağıtım Şirketi (VEDAŞ) ekipleri tarafından başlatılan sayaç taraması sırasında gergin anlar yaşandı.

Dilekli ve Akpınar köyü ve bağlı mezralarda ‘kaçak elektriği’ önlemek amacıyla yapılan sayaç taramasına sırasında vatandaşlar yanlış işlem yapıldığı gerekçesiyle VEDAŞ ekiplerine tepki gösterince gerginlik çıktı.

Elektrik sayaçlarının kaçak kullanım olmamasına rağmen haksız yere söküldüğünü iddia ederek ekiplere tepki gösteren Dilekli Köyü’nde 6, Akpınar Köyü Ovaiçi mezrasında ise 4 kişi gözaltına alındı.

VEDAŞ ekipleri Yüksekova’da köy ve mezralarda kaçak elektriği önleme amaçlı sayaç taraması yapıyor. Sayaç taraması sırasında ‘kaçak elektrik’ kullandığı tespit edilen abonelere 10-16 bin lira arasında para cezaları kesiliyor.

“VEDAŞ VATANDAŞLARI MAĞDUR EDİYOR”

CHP Esendere Belde Başkanı Süleyman Diri, VEDAŞ’ın yüksek cezalarına tepki göstererek vatandaşların mağdur edildiğini söyledi. Diri,”Şirket kaçak elektik kullanımını önlemek adına köylerde jandarma eşliğinde adeta baskın düzenleyerek sayaçları söküyor. 10-16 bin lira arasında kaçak elektrik kullanımı gerekçesiyle fatura çıkarıyor. Bugün Ovaiçi mezrasında da aynı uygulama yapıldı. Mezrada yaşayanlar zaten geçici işçi olarak Hatay’a, Adana’ya çalışmaya gidiyorlar. 4-5 aydır kapalı olan evlere kaçak elektrik kullanımı gerekçesiyle çıkarılan bu yüksek faturaları vatandaş nasıl ödeyecek? Bu duruma yetkililer bir an önce çare bulmalı” diye konuştu.

VEDAŞ ekiplerine tepki gösterdiği için gözaltına alınan vatandaşların ifadelerinin alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.