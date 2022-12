Ya demokrasiye, ya totaliter rejime ‘merhaba’ diyeceğiz

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı, SÖZCÜ’ye konuştu. “Ülkeyi bütünleştirecek bir isim cumhurbaşkanı seçilmeli. Çünkü dönülmez akşamın ufkundayız” dedi.

Veli TOPRAK

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı Lütfü Savaş, 2023 yılında yapılacak genel seçimlerin Türkiye'nin geleceği için taşıdığı öneme vurgu yaptı. SÖZCÜ'ye konuşan Savaş, “Ülke artık dönülmez akşamın ufkunda… 6 ay sonra yapılacak seçimde ya demokrasiye adım atacağız ya da totaliter rejime ‘Merhaba' diyeceğiz. Seçilecek olan cumhurbaşkanı, Türkiye'yi normalleştiren ve bütünleştiren bir isim olmalı” diye konuştu. Lütfü Savaş şunları söyledi:

‘RACON KESECEK DEĞİL'

“13. Cumhurbaşkanı sisteme sahip çıkacak biri olmalı. Türkiye'nin rahatlaması lazım. Türkiye huzur arıyor. Ne ekonomi ne eğitim sistemi ne de başka bir şey… Huzur varsa her şey var. Huzur varsa toplumda bütünleşme arzusu üst düzeye çıkar. Bütünleşen toplum Kurtuluş Savaş'ında olduğu gibi her şeyin üstesinden gelir. O yüzden şu an Türkiye'nin ihtiyacı olan şey ne popülerizm ne de racon kesecek birisi, işte görüyoruz zaten. Türkiye'de her rengi bütünleştirecek, her bölgeyi daha saygılı sevgili hale getirecek bir kişi lazım. Siz tüm vatandaşları Türk bayrağı etrafında birleştirirseniz, Ankara'ya düzgün bakmalarını sağlarsanız. Bir kurtarıcı değil ahenkle bu ülkeyi yönetecek bir cumhurbaşkanı olmalı. Zorda olan ülkemizi kurtarmak için herkes elini taşın altına koymalı. Kader birliğine ve ideale ihtiyacımız var. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa onun için koşturacağız ve çalışacağız. Onun dışında birisi aday olursa da aynı şekilde gayret göstereceğiz. Yapılacak seçim sadece siyasileri belirleme değil, Gazi Mustafa Kemal'in kazanımlarını daha ileriye götürme seçimidir.”

‘HATAY YALNIZ BIRAKILDI'

Hatay'ın 2021 yılında 25 milyar lira vergi verdiğini de hatırlatan Lütfü Savaş “Ama 670 milyon lira ödenek aldı. Merkezi hükümet tarafından birçok anlamda yalnız bırakıldık. Hatay'ın Suriye'deki savaştan ve sonrasındaki durumdan en çok etkilenen şehirlerin başında geliyor” değerlendirmesinde bulunu.

SURİYELİ SEÇMEN % 85 ARTTI

Lütfü Savaş, Suriyelilerin seçimde oy kullanacak olmasına dikkat çekerek “Suriyeli seçmenin yüzde 20'si Hatay'da. Geçen yerel seçimde 13 bin Suriyeli oy kullandı. Şimdi sayıları yüzde 85 arttı. Bu doğum oranları ve vatandaşlık verme hızı devam ederse milletvekili sayısı da değişecek. Eskiden vatandaşlığa müracaat ettikten belli bir süre sonra vatandaşlık verilebiliyordu ve her Türk vatandaşının buna itiraz hakkı vardı. Şu anda bir kişi karar veriyor ve itiraz hakkı yok. Vatandaşlık bu kadar kolay verilmemeli, nedeni de sorgulanmalı. Hatay, Atatürk'ün ‘Şahsi meselem' dediği bir şehirdir” dedi.