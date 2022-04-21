‘Yabancıya gayrimenkul satışı için şirketlere verilecek devlet desteği kabul edilemez’

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Türkiye'deki gayrimenkulleri yurt dışında pazarlayan şirketlere devlet desteği verilmesine tepki gösterdi. Erbay, "Yurttaşlarımız barınacak ev bulamazken bu toprakların yabancılara satışı için aracılık edecek şirketlere kamu bütçesinden destek vermesi kabul edilemez" dedi.

Mustafa SARIİPEK

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CHP Muğla Milletvekili Avukat Burak Erbay, 20 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı’ ile Türkiye’deki gayrimenkulleri yurt dışında pazarlayan şirketlere devlet desteği verilmesine tepki gösterdi.

“AKP İKTİDARI, MİLLETİN PARASIYLA BEŞLİ ÇETEYİ ZENGİN ETTİ”

Erbay konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

* AKP iktidarı milletin kasasını boşalttı, 128 milyarı yok etti, devletin parasını Man Adası'na kaçırdı, milletin parasıyla beşli çeteyi zengin etti. Devletin hazinesini boşalttı.

* Şimdi ise ülkemizin topraklarını satmaya çalışıyorlar. Bu kararla yurt dışında bu toprakların, gayrimenkullerin satışını yapacak şirketlerin destekleneceğini görüyoruz. Milyarlarca lira para bu şirketlere destek olarak verilecek. Bunu kabul edemeyiz.

* Bu ülkenin vatandaşları açlık ve yoksullukla boğuşurken, barınacak ev bulamazken önceliğimiz yurttaşlarımız olmalı. Bu topraklar için canını veren atalarımızın, dedelerimizin torunların ev bulunması gerekmektedir. Bizim öncelikli görevimiz budur. Bu nedenle bu uygulama kabul edilemez. Halk bunun hesabını sandıkta soracaktır.

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