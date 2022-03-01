Beklenen kar İstanbul’a giriş yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre yurdu etkisi altına alan yağışlı ve serin hava dalgası günlerce kendini gösterecek. İstanbul'da da yer yer görülmesi beklenen kar yağışı şehre giriş yaptı, Bahçeköy'de sabah saatlerinde lapa lapa kar yağdı.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair güncel tahminlerini yayınladı. Türkiye’ye dün Balkanlar’dan giriş yapan yağışlı ve serin hava, iç ve yüksek kesimlerde kar yağışına sebep olurken kıyı kesimlerde sağanak yağış şeklinde kendini gösterecek. Yağışlar hafta sonu da devam edecek ancak sıcaklıklar birkaç derece yükselişe geçecek.

İSTANBUL’A GİRİŞ YAPTI

İstanbul’un bazı ilçelerinde kendini gösteren kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının yeteri kadar düşük olmaması sebebiyle İstanbul’da beyaz örtü oluşması beklenmiyor.

SAĞANAK YAĞIŞ YER YER KUVVETLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısının yüksek kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Isparta, Konya, Kırşehir, Çorum, Amasya, Samsun, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Batman ve Siirt çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde kuvvetli, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ riski bulunmaktadır.

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