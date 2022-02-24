Yağışlar sürecek sıcaklıklar hızla düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre hava sıcaklıkları yurdun büyük bölümünde düşüşe geçecek. Yağışlı hava hafta sonuna kadar etkisini kaybetmeyecek.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada “Hava sıcaklığı Batı ve Kuzey kesimlerde 4 ila 8 derece azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor” denildi.

KAR VE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Açıklamada, yağışlardan kaynaklı oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilerek “Yağışların, 1500 metre rakımlı yerlerde kar şeklinde başlaması zamanla 1000 metre üzeri rakımlı alanlarda yerde kar örtüsü oluşması beklenmektedir. Kuvvetli yağışın sebep olabileceği sel, su baskını, kıyı kesimlerde; yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım ve dolu yağışı, yüksek kesimlerde; buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması hatırlatılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

RÜZGAR DA ETKİSİNİ GÖSTERECEK

“Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu’nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Akdeniz Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu’nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde’nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas’ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi’nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” (DHA)

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