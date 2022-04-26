Yağışlarla beraber hava sıcaklıkları düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yarından itibaren yağışlı hava yurtta kendini göstermeye başlayacak, haftanın ilerleyen günlerinde etki alanını artıracak. Güneş etkisini yitirecek ve hava sıcaklıkları da düşüşe geçecek.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftanın ilerleyen günlerine dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Bugün Trakya’da ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde kendini gösterecek olan yağışlı hava yarından itibaren etki alanını genişletecek. Yağışların hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Yağmurla birlikte güneş etkisini yitirecek, sıcaklıklar düşüş yaşayacak.

YEREL YAĞIŞLAR BUGÜNDEN BAŞLAYACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu ile Edirne çevreleri, Kırklareli’nin batısı, Sivas, Bayburt, Kayseri’nin doğusu, Kastamonu ve Karabük'ün güneyi, Siirt, Batman çevreleri ve Mardin’in doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

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