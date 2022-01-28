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Yakasındaki kamerayla sınava girerken yakalandı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yapılan sürücü belgesi sınavına yakasına kurduğu kopya çekme düzeneği ile girmek isteyen bir kişi yakalandı.

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Yakasındaki kamerayla sınava girerken yakalandı

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında sürücü belgesi sınavına girmek isteyen yabancı uyruklu A.H. sınavın yapılacağı salonun girişinde İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli personellerce yapılan üst aramasında; kıyafetinin yaka altından kollarına uzanan kamera ve ses düzeneği kurduğu belirlendi.

Şahsın alınan ifadesinde, düzeneği kopya çekmek amaçlı kurdurduğunu belirtti. A.H. hakkında adli işlem yapıldı.

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