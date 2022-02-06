Yalova’da deprem
Kandilli Rasathanesi, Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Kapaklı köyünde saat 15.07'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.
Yalova'nın Armutlu ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’tan edinilen bilgiye göre, saat 15.07’de meydana gelen deprem Gemlik Körfezi'nde hafif şekilde hissedildi.
Can ve mal kaybının yaşanmadığı depremin derinliğinin 7.4 kilometre olduğu öğrenildi.
Kandilli Rasathanesi ise Yalova’daki depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.
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