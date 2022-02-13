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Yangın söndürme tüpünde 4 kilo eroin

Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin durdurduğu takside yangın söndürme tüpüne gizlenmiş 4 kilo 446 gram eroin ele geçirildi.

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Yangın söndürme tüpünde 4 kilo eroin

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe girişinde yaptığı uygulamada İ.T. yönetimindeki 34 THN 97 plakalı taksiyi durdurdu. Taksinin bagajında bulunan 6 kilogram hacimli yangın söndürme tüpünün normal ağırlığından fazla olduğunun belirlenmesi üzerine tüp, spiral ile kesildi. Yapılan incelemede tüpün içerisinde 4 kilo 446 gram eroin ele geçirildi. İ.T., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T., tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)

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