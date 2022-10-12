Yangın sonrası kesilen ağaçlar şirketlere peşkeş çekildi iddiası

Orman yangınlarının ardından kesilen ağaçların Orman Genel Müdürlüğü tarafından değerinin çok altında ihale edildiği ve bazı firmalara peşkeş çekildiği iddia edilmişti. CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban bu iddiaların soruşturulması Meclis'e önergesi verdi.

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İki yıldan bu yana Muğla'nın çeşitli ilçelerinde çıkan orman yangınları sonrasında kesilen ağaçların Orman Genel Müdürlüğü tarafından değerinin çok altında ihale edildiği ve bazı firmalara peşkeş çekildiği iddiası TBMM’ye taşındı.

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban verdiği araştırma önergesinde, “Tomruk, telefon ve maden direkleri, kabuklu ve kabuksuz kağıtlık, sanayi ve yakacak odun gibi milyarlarca lira tutan orman ürününün değerinin çok altında satışa çıkarıldığı belirtilerek büyük bir vurguna imza atıldığı öne sürülmüştür” dedi.

Alban, konunun milletvekilleri tarafından kurulacak bir komisyon tarafından incelenmesini istedi.

BÜYÜK BİR VURGUN YAPILDI

Muğla'da 2021 yılında çıkan orman yangınlarında, toplamda 66 bin 250 hektar alanın yanarak yok olduğunu hatırlatan CHP'li Alban, yüz binlerce yanan ağacın bu yangınlardan sonra kesildiğini, kesim işinin ise büyük firmalara ihale edildiğini söyledi.

Alban, “Orman alanlarının temizliğini ve ağaç kesim işlerini sağlamak için yapılan ihalelerde Kamu İhale Kanunu ve Rekabet Kanunu'nun hiçe sayıldığı, Orman Genel Müdürlüğü'nün orman köylüsünü koruyan anayasaya aykırı olarak büyük partiler halinde ihale yaptığı iddialar arasında. Bu büyüklük nedeniyle piyasadaki en büyük firmaların girdiği ihalelerde, küçük işletmelerin orman köylülerinin ve kooperatiflerinin önünün kesildiği şeklindeki iddiaların ciddi olarak araştırılması gerekiyor” dedi.

612 ORMAN YANGININDA 206 BİN 13 HEKTAR ALAN YANDI

Ülkemiz genelinde 2021 yılında Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS) verilerine göre Türkiye'de toplam 612 orman yangının gerçekleşerek bu yangınlar sonucunda toplam 206 bin 13 hektar alanın tamamen yandığını belirten Alban şöyle konuştu:

“Tüm bu orman yangınlarının ardından yanmış olan yüz binlerce ağaç kesilmiş, Orman Genel Müdürlüğü tarafından tomruk, kızılçam odunu, sanayi odunu, kağıtlık odun gibi niteliklerde bulunan ağaçların kesimi için ihaleler yapılmıştır.

Bu kesimlerin ardından, ‘Avrupa Birliği ülkelerinin kendi ormanlarındaki kesimleri azaltıp, Türkiye ormanlarını hammadde üretim merkezine dönüştürdüğü, Orman yangınlarının yanı sıra çokuluslu şirketlere hammadde temini için endüstriyel plantasyon ve olağanüstü kesim yapıldığı' iddialara gündeme gelmiştir.

Yine iddialar arasında ‘tomruk, telefon-maden direkleri, kabuklu-kabuksuz kâğıtlık, sanayi ve yakacak odun gibi milyarlarca lira tutan orman ürününün değerinin çok altında satışa çıkarıldığı ve büyük bir vurguna imza atıldığı öne sürülmüştür.”

İHALELERDE USULSÜZLÜKLER VAR

Bunların yanı sıra, yanan orman alanlarının temizliğini sağlamak için yapılan ihalelerde Kamu İhale Kanunu ve Rekabet Kanunu'nun hiçe sayıldığını da sözlerine ekleyen Alban şunları söyledi:

“Orman Genel Müdürlüğü'nün orman köylüsünü koruyan anayasaya aykırı olarak büyük partiler halinde ihale yaptığı, bu büyüklük nedeniyle piyasadaki en büyük firmaların girdiği ihalelerde, küçük işletmelerin orman köylülerinin ve kooperatiflerinin önünün kesildiği iddia edilmiştir.

Tüm bu iddia edilen konuların tespit edilmesi, varsa görev ihmalinin ortaya çıkarılması ve kamuoyunda oluşan soruların giderilmesi amacıyla Anayasanın 98’inci, İçtüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz” dedi.