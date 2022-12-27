Yaparsa AKP yapar… İbriğe muhtaç olduk!

Sivas’ta su isyanı yaşanıyor. Şehirde 48 saatlik su kesintileri yapılıyor. 2019 seçimi öncesi AKP’li Başkan Hilmi Bilgin için oy isteyen AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, “Bilgin’e vereceğiniz destek, yarın ruz-i mahşerde berat belgeniz olacak” demişti.

Veli TOPRAK

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Sivaslıların başı 48 saati bulan su kesintileriyle dertte! 2019 seçimi öncesi AKP'li Başkan Hilmi Bilgin için oy isteyen AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, “Bilgin'e vereceğiniz destek, yarın Ruz-i mahşerde (kıyamet günü) berat (kurtuluş) belgeniz olacak” demişti.

Su kesintisine isyan eden vatandaşlar ‘'Berat belgesi dağıtıyordunuz, su vermekten acizsiniz. İşte gönül belediyeciliği, suyu gönlünüzden kopunca verin. 2023'te ilk oyumu kullanacağım, karşıma komşumun kedisi Asuman çıksa ona oy vereceğim. Koktuk yahu; Sivas, Afrika'yı kıskanıyor. Ölsek cenaze yıkayacak su yok. Suları CHP içiyor'' diye tepki gösterdiler.

İBRİKLE SU TAŞIDI

Susuzluktan isyan vatandaşa CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu tercüman oldu. Evinde ibrikle bidondan su dolduran Karasu, “Günlerden pazar, herkes evinde. Sabah kalktım, elimi yüzümü yıkayacağım, su yok. ‘Yaparsa AKP yapar' diyenler, bizi ibriğe muhtaç etti” dedi ve SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

“20 yıldır Sivas'ı yöneten akıl bugüne kadar ne yaptı merak ediyoruz. Artan nüfus, değişen ihtiyaçlar, hanelerin su tüketim seyri analiz edilir ve yol haritası oluşturulur. Sivas, Yeşilırmak ve Kızılırmak gibi iki büyük nehrin doğduğu yer. Türkülere konu olmuş nehirler Sivas'tan doğuyor ama aynı Sivas susuzluktan kırılıyor” dedi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, 2 yıldır yaşanan kuraklık nedeniyle içme suyu temin ettikleri 4 Eylül Barajı'nda su kalmadığını belirterek SÖZCÜ'ye, “Hafik'ten, 40 km uzaktan su getiriyoruz. Kesinti yapmak zorunda kaldık. Yeni yılda kesintiler bitmiş olacak” dedi.

SU KESİNTİSİ TÜRKÜSÜ

Sivas'ta yaşayan bir vatandaş, su kesintisini türkü yaptı:

Ne olacak bu halimiz/ Her gün sular kesik/ Hem Başkan hem Valimiz/ Vallah saygım eksiliyor/ Musluklarım fısıl fısıl/ Sular gider usul usul/ Hemi abdest hemi gusül/ Alamıyoh Hilmi Başkan…

Sabah, öğlen akşam/Hep musluğa bakıyoruh/ Evimiz barkımız kohtu/ Ancak Türkü yakıyoruh/ Musluklarım fısıl fısıl/ Sular gider usul usul/ Hemi abdest hemi gusül/ Alamıyoh Hilmi Başkan…

Hangi çağda yaşışoruh/ Bu işlere şaşıyoruh/ Bir yanlış yaptık emme/ Şimdi kafa kaşıyoruh/Musluklarım fısıl fısıl/ Sular gider usul usul/ Hemi abdest hemi gusül/ Alamıyoh Hilmi Başkan…