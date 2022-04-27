Yargı çalışanları ‘Adalet’ istiyor

Adalet-Sen, ekonomik krizden, ücret adaletsizliğine, 3600 ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya alınmasına kadar yaşadıkları sıkıntılar için iktidara seslendi. Adalet-Sen Manisa Şube Başkanı Deniz Atalay Yardımcı, "Yargı çalışanı olarak varlığımızın farkına varılmasını istiyoruz." dedi.

İlker KILIÇASLAN

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Manisa Adliye Sarayı'nın önünde bir araya gelen Adalet-Sen üyesi yargı çalışanları yaşadıkları sıkıntıları dile getirmek amacıyla basın açıklaması yaptı. Hak ettikleri saygıyı ve haklı taleplerini dile getirmek isteyen Adalet-Sen üyeleri, taleplerini sıralayarak hükümete seslendi.

“EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET TEMENNİDEN ÖTEYE GEÇMEDİ”

Adalet-Sen Manisa Şube Başkanı Deniz Atalay Yardımcı, yaptığı açıklamada yargı çalışanlarının aldıkları ücretlerin, artan zamlar ve enflasyon sebebiyle günden güne eridiğini belirterek, ücret adaletsizliğinin kendi sektörlerinde de yaşandığını ifade etti.

Yardımcı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Yargı çalışanı yaptığı işin karşılığı asla olmayan kesilen nöbet ücretleri, ellerinden alınan ya da olmaz kriterlere bağlanan adeta verilmesin denilen fazla mesai ücretleri, yıllar önce kaldırılan havuz ücretleri ile enflasyon karşısında kuşa dönmüş bir maaşa hapsedilmiştir.

Eşit işe eşit ücretin sadece güzel bir temenniden öteye geçmediği, enflasyon farklarının maaşlara yansımasından sadece birkaç ay içinde çarşı pazarda gerçekleşen reel enflasyonun altında kaldığı, yarınlarından ümitsiz bir yargı çalışanı kitlesi oluşturduğunu bu vesileyle tüm idarecilere ve hükümete buradan haykırmak isteriz.”

ADALET BAKANLIĞI’NA SESLENDİ

Yardımcı, açıklamasının devamında, Adalet Bakanlığı'nın yargı çalışanlarının özlük ve mali hakları için “Çalışmalar devam ediyor” söylemlerinin geçerliliğinin kalmadığını belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Adalet bakanlığının yargı çalışanlarının mali ve özlük hakları ile ilgili olarak “çalışmalar devam ediyor” ifadesinin artık yargı çalışanlarının nazarında bir geçerliliği kalmamıştır.

Yargı çalışanı, mali ve özlük haklar noktasında yapılan çalışmalar bitti ilanını duymaktan başka bir ifadeye inanmamakta ve devlette devamlılık esastır ilkesi doğrultusunda her ne iyileştirme yapılacaksa yapılsın arzusunu yinelemektedir.”

3600 EK GÖSTERGE TALEPLERİ

hükümetin ‘3600 Ek Gösterge' çalışmalarına da değinen Yardımcı, “Adalet duygusunu tüm çalışanlara yayabilmenin yolu her meslek grubuna adil ve eşit davranmaktan geçer. Yıllardır sendikamız Adalet Sen’in ve dolayısıyla tüm yargı çalışanlarının haklı talebi olan 3600 ek göstergeden faydalanma arzusunun yapılan açıklamalarla yargı çalışanlarının unutulduğunu görmek acıtıcı ve incitici olmuştur.

Her bir meslek grubunu tenzih ederek belirtmek isteriz ki yargı çalışanı 3600 ek gösterge kapsamına alınan 4 meslek grubundan daha az önemsiz ve değersiz değildir. Çalışma hayatı boyunca pek çok zaruri ve sosyal ihtiyacından vazgeçen yargı çalışanlarının 3600 ek gösterge kapsamına dahil edilerek en azından emekli olduktan sonra ani bir gelir kaybına uğramak istememekte ve bu noktada eşitlik ve adalet talep etmektedir. Bu talep haklıdır, bu talep yerindedir ve bu talep insanidir.” dedi.

YARGI ÇALIŞANLARININ TALEPLERİNİ SIRALADI

Yardımcı, açıklamasının son kısmında, yargı çalışanlarının hükümetten ve Adalet Bakanlığı'ndan taleplerini sıralayarak sözlerini şöyle sonlandırdı: “Yargı çalışanı olarak varlığımızın farkına varılmasını, ayrımsız olarak hiçbir meslek grubunu öncelemeden eşit haklar ve eşit koşullar istemekteyiz.

Yargı çalışanları Yargı/Adalet Hizmetleri sınıfına geçirilmelidir. 3600 en çok yargı çalışanlarının hakkıdır. Adalet Bakanlığı'nda sözleşmeli olarak istihdam edilen meslektaşlarımız emsalleri gibi derhal kadroya alınmalıdır. Enflasyon farkları aylık olarak maaşa yansıtılmalıdır. Yargı çalışanı olarak varlığımızın farkına varılmasını, ayrımsız olarak hiçbir meslek grubunu öncelemeden eşit haklar ve eşit koşullar istemekteyiz.”

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