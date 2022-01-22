Yarım bırakılan külliye inşaatında esnafın mağduriyeti 3 yıl sonra giderildi

Şehit polis Fethi Sekin adına Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu, Elazığ’ın Baskil ilçesinde Fethi Sekin Külliyesi inşaatına başlamış ancak inşaatı yarım bırakılarak esnafın alacakları ödememişti. Üç yıldır alacaklarının ödenmesi için yardım talep eden 10 esnafın alacakları ödendi.

Evren DEMİRDAŞ

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Samsun merkezli Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu, şehit polis memuru Fethi Sekin adına Elazığ’ın Baskil ilçesinde külliye yapmak için harekete geçmiş, 1 Ocak 2019’da ise külliye inşaatına başlanmıştı. Külliye inşaatında çalışan ve malzeme veren bölge esnafı paralarının ödenmediği için esnaf mağdur olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Fethi Sekin Külliyesinin açılışını yapan Elazığ Belediye Başkanı AKP'li Şahin Şerifoğulları, 3 yıldır alacaklarının ödenmemesinden dolayı mağduriyet yaşayan 10 esnafın alacaklarını hayırseverler aracılığıyla ödedi. Baskil esnafı geç de olsa alacaklarının ödenmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek belediye başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür etti.

“3 YIL SONRA MAĞDURİYETİMİZ GİDERİLDİ”

Yarım bırakılan külliyenin hafriyat işlerini yapan ve 65 bin TL alacağı olan Hakan Altun, “Mağdur edildiğimiz zaman önce bize sahip çıkılmadığını zannettin önce. Üç yıldır yaşadığımız mağduriyet belediye başkanımız Şahin Şerifoğulları sayesinde çözüme kavuştu. Mağdur olan esnafları Baskil Kaymakamlığına götürdüler. Kaymakamın aracılığı ve muhtarların şahitliğinde paralarımız verildi. Benim 65 bin TL benim alacağım vardı kuruşu kuruşuna verildi” diye konuştu.

“ESNAF OLARAK TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

İlçe esnaflarından Mustafa Songun ise, “Elazığ Belediyesine sonsöz teşekkür ediyoruz gecikmeli de olsa paralarımız ödendi. Kaymakam beyin kontrolünde tüm ödemeler yapıldı. Benim 3 bin 250 TL alacağım vardı. Tüm esnafın parası herhangi bir kesinti dahi yapılmadan son kuruşuna kadar ödendi” ifadelerini kullandı.

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