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Yaşar Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Wolters ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters ile telefonda görüştü.

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Yaşar Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Wolters ile görüştü

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D.Wolters ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede NATO'daki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur” denildi. (İHA)

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