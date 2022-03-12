Yeditepe Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

Yeditepe Üniversitesi tarafından yayınlanan ilana göre, üniversitenin gerekli görülen bölümlerine öğretim üyesi yapılacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Yeditepe Üniversitesi belirtilen birimlerinde açık bulunan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. ve 24. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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