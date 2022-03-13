Yeni çıkan maden yönetmeliğini fidan dikerek protesto ettiler

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı zeytincilikle geçimini sağlayan Bafa Köyü’nde yeni çıkarılan madencilik yasası zeytin fidanları dikilerek protesto edildi. Protestoda halay çeken köylüler yönetmeliğin iptal edilmesini istedi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesinde geçiminin önemli bölümünü zeytincilikten sağlayan Bafa Köylüleri bugün Dörtyol Mevkii'nde yeni çıkarılan “Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in iptal edilmesi için protesto ve eylem düzenledi. Bafa ve Çevre Mahalleler Koruma Geliştirme ve Dayanışma Derneği (BAFA-DER) öncülüğünde düzenlenen etkinliğe eski CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, Milas Belediye Başkan Yardımcıları Halil Mutlu ve Mehmet Ateş, Bafa Mahalle Muhtarı Kerim Tekin, Akbelen Çevre Platformu, Milas Kent Konseyi üyeleri, Didim Akbük Çevre Platformu ve Bafa köylüleri katıldı. Ellerinde Zeytinime Dokunma yazılı pankart ile gelen köylüler ayrıca “Kışt Kışt Az İleride Oynayın Zeytinime Dokunmayın”, “Bu Ağaçlar Kaç Politikacı Gördü Bilik” durumun yazılı dövizler taşıdı. Katılımcılar “Zeytin hayattır, hayatıma dokunma, Zeytin kadınla özgürleşecek, Akbelen’i vermeyeceğiz, Zeytinine sahip çık” sloganları attı.

“ZEYTİNİMİZ CANIMIZ DEMEKTİR”

Basın açıklaması yapan BAFA-DER Başkanı Abdullah Gürgün, şöyle konuştu;

* Yeni çıkan zeytin yönetmeliğinin protesto etmek, kaldırılmasını istemek için buluştuk. Bizim zeytinimiz demek canımız demektir. Etrafımıza bakıyoruz her taraf zeytin ağaçları. Binlerce yıldır zeytin var burada. Didim'den Milas'ın dışına kadar her yer zeytin. Bafa tam bunların ortasında. Biz o yüzden diyoruz ki zeytin ve zeytinyağının başkenti ve onun için bu yeni yönetmeliğe karşı çıkıyoruz.

* Zeytin ağaçlarını koruma kanunu olmasına rağmen yeni gedikler açmak istiyorlar. Tünelin hemen üzerinde maden açtılar. Sözde madenin zeytinliklere mesafesi 3 kilometre olacakmış mesafesi oysa orada dinamit patlatıldığı zaman taşlar zeytinliklere geliyor. Yeni maden ocakları zeytinliklerin dibinde. Şuan kanun olmasına rağmen bu kadar fazla büyüklükte açılan maden sahaları sebebiyle biz bu alanları kaybedeceğiz.

* Bafalılar olarak biz bunu protesto ediyoruz ve derhal bu yönetmeliğin kaldırılmasını, bu vahşi madenciliğe son verilmesini talep ediyoruz. Biz madenciliğe karşı olmadığımızı her zaman söyledik. Ama vahşi madenciliğe karşıyız. Memleketimiz belki tarihi boyunca tahrip olmadığı kadar çok tahrip oluyor. Her yer delik deşik hale getiriliyor. Biz sonuna kadar bu yönetmeliğin kaldırılması ve zeytinciliğin, zeytinin desteklenmesini talep ediyoruz. Hepinize geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Sembolik olarak biz bugün buraya bir zeytin fidanı dikeceğiz.



ZEYTİN FİDANI DİKİP HALAY ÇEKTİLER

Bafalı kadınlar tarafından zeytin fidanları toprakla buluşturuldu. Ardından katılımcılar davul zurna eşliğinde halay çekerek eylemi sonlandırdı.

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