Yeni doğan bebeğini çöpe attı! İfadesi tüyler ürpertti

İstanbul Sancaktepe'de çöp konteynerinde cesedi bulunan bebeğin annesi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kadının ifadesi ise adeta kan dondurdu...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sancaktepe, Abdurrahmangazi Mahallesi’nde bulunan bir çöp konteynerinde dün temizlik görevlileri bir bebek cesedi görerek polise haber vermişlerdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede yeni doğduğu anlaşılan bebeğin boynuna dolanmış halde doğum kordonu olduğunu tespit ederek soruşturma açmıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri olayla ilgili yaptıkları incelemede bir güvenlik kamerasının saat 08.00’de bir kadının çöp konteynerinin çevresinde dolaşırken görüntülendiğini belirledi. Yapılan incelemede bu kadının tekstil işçiliği yapan Pervin Y. olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Pervin Y. gözaltına alındı.

İFADESİ KAN DONDURDU

Cinayet Büro Amirliği’nde sorgulanan Pervin Y. 18 ile 5 yaşları arasında 5 çocukları olduğunu söyleyerek, yeni doğurduğu bebeği eşinin çocuk istememesi nedeniyle çöpe attığını söyledi. Pervin Y., bebeği gece yarısından sonra banyoda doğurduğunu, doğduğunda bebeğin ölü olduğunu belirtti.

Şüpheli Pervin Y. “Eşim çocuk istemiyordu, sorun çıkarmasından endişe ederek hamile olduğumu ondan gizlemiştim. Bebeği bir süre banyoda beklettim. Daha sonra karanlıkta çöp konteynerine attım. Sabah tekrar kontrol etmeye gittim” dediği öğrenildi.

ÇÖPE ATTI BİR SÜRE BAŞINDA BEKLEDİ

Öte yandan annenin bebeğini çöp konteynerine atma anı sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadın elinde görülen beyaz örtüye sarılı bebeği çöp konteynerinin içine koyduğu görülüyor. Bir süre kadın konteynerin başında bekledikten sonra olay yerinden ayrılıyor.

SERBEST KALDI

Poliste işlemleri tamamlanan Pervin Y. adliyeye sevk edildi. Pervin Y. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.(DHA)

İlginizi Çekebilir Bir kadın daha sokak ortasında öldürüldü

İlginizi Çekebilir Cesedi bulunan Şeyma ile ilgili tüyler ürperten iddia