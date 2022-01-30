Yeni hafta yağış ve rüzgarla geliyor… Hava durumuna dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre Türkiye yeni haftada yağışlı ve rüzgarlı günler yaşayacak. Yurdun iç ve yüksek kesimlerinde kar kendini gösterecek, diğer bölgelerde ise yağmur görülecek.

Sozcu.com.tr

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Karlı ve soğuk haftanın ardından yeni haftada hava sıcaklıkları birkaç derece yükselecek olsa da yağış ve rüzgarlı hava etkisini göstermeyi sürdürecek. Meteoroloji’nin tahminlerine göre İstanbul’da salı günü başlayacak yağmur haftanın tamamında etkili olacak.

YAĞIŞLAR YER YER KUVVETLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Bursa, Bilecik, Ordu, Giresun, Erzurum, Ağrı, Bitlis ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Antalya’nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların; Güney Ege kıyıları ile Akdeniz’in kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

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