Yeni haftada bahar sürprizi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yeni haftada yurt genelinde güneşli bir hava hakim olacak ve sıcaklıklar yükselişe geçecek.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftada hava durumuna dair son tahminlerini yayınladı. Yayınlanan tahminlere göre Türkiye, haftanın büyük çoğunluğunu güneşli bir havayla geçirecek. Hava sıcaklıklarında hissedilir bir yükseliş yaşanacak.

YÜKSELEN SICAKLIKLARLA ÇIĞ RİSKİ VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Aydın, Muğla, Adana, Sinop çevreleri ile Adana’nın doğu ilçelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

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