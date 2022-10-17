‘Yerli ve Milli Escobar’ pankartındaki ‘kafa’ suç sayıldı

Zafer Partisi Malatya İl Başkanı Turgut Şahin Emmioğlu, uyuşturucuyla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla parti binasına asmış olduğu “Yerli ve Milli Escobar” yazılı pankart sonrasında dava açıldı. İddianamede, İçişleri Bakanı kastedilerek, mağdura yönelik propaganda yapmak ve mağduru tahkir etmek suça konu görselin asıldığı yönünde kanaati oluşmuştur" denildi.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Genel başkanlığını Ümit Özdağ'ın yaptığı Zafer Partisi'nin, İnönü Caddesi'nde bulunan Malatya il binasının balkonuna da, genel merkezin talimatıyla asılan “Yerli ve Milli Escobar” yazılı pankartı gerekçesiyle Turgut Şahin Emmioğlu, polisler tarafından gözaltına alınmıştı. O pankartla ilgili K.H. isimli bir kişinin şikayeti sonrasında İl Başkanı Emmioğlu, il başkan yardımcısı Baki Üstün ve Yeşilyurt ilçe Başkanı Musa Osmanoğlu hakkında dava açıldı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede, “yerli ve milli Escobar” yazılı pankarttaki görseldeki ‘kafa’ figürüyle İçişleri Bakanının kastedildiğini ileri sürdü.

GÖRSELDEKİ ‘KAFA' SUÇ SAYILDI

Dava tutanağında, “Tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde şüphelilerin mensubu olduğu parti yönetiminin ülke genelinde basına yansıyan açıklamalarında, söz konusu görseli parti binalarında asmaktaki amaçlarının uyuşturucuyla mücadeleye dikkat çekmek yönündeki ifadeleri ve söz konusu parti genel başkanının Türkiye Cumhuriyet İçişleri Bakanıyla olan yine basına çokça yansıyan polemikleri de göz önünde bulundurulduğunda görseldeki kafa figürüyle birlikte yer alan “yerli ve milli” şeklindeki ibarelerinden hareketle, muhatapta yarattığı algı dikkate alındığında, uyuşturucuyla mücadele eden birimlerin en üst derecede yetkili ve görevlisi olan İçişleri Bakanı kastedilerek, mağdura yönelik propaganda yapmak ve mağduru tahkir etmek astıyla suça konu görselin asıldığı yönünde kanaatin oluşmuştur” denildi.

“YARASI OLAN GOCUNUR”

Haklarında açılan davaya ilişkin konuşan Zafer Partisi Malatya İl Başkanı Turgut Şahin Emmioğlu, “Geçen ay uyuşturucuyla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla parti binamıza astığımız pankart sonrasında pankartımıza el konulmuş ve gözaltına alınmıştım. Konuyla ilgili bana, il başkan yardımcımıza ve Yeşilyurt ilçe başkanımız Musa Osmanoğlu'na devlet büyüklerine hakaret ettiğimiz iddiasıyla dava açıldı.

Biz bu pankartı asmamızın nedeni açıkça bir şekilde belli uyuşturucuyla mücadele amacıyla asmıştık. Burada herhangi birine hakaret etmek gibi bir durum söz konusu değil. Ama bunu üzerlerine alındılar, yarası olan gocunur bunun başka bir açıklaması yok. Hukuksuzluk almış başını gidiyor benim burada siyasi parti temsilcisi olmamın bir önemi kalmadı. Burada vatandaş ya da herhangi bir siyasi parti temsilcisi olmanın hiçbir önemi yok.

Kendilerine muhalif biri olmaları cezalandırılmak için yeter. Bu davadaki amaç bizleri korkutmak burada bir suç unsuru olmadığını biz biliyoruz. Uyuşturucuyla mücadele için gereken her şeyi yapacağız. Uyuşturucuyla mücadele etmemize kim engel oluyorsa onların da muhtemelen bununla bir ilişkisi vardır başka türlü bu açıklanamaz. Yoksa kim ister çocuğu zehirlenmesini ister? Uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili yeniden pankart asacağız” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir 'Yerli ve milli Escobar' afişleri indirilen Zafer Partisi'nden yeni afiş

İlginizi Çekebilir 'Yerli ve Milli Escobar' pankartına polis baskını