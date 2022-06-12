Yılmaz Özdil: AKP gümbür gümbür dağılıyor

SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil, "AKP’nin bugün gümbür gümbür çökmesinin nedeni, domatesin 35 lira olması. Bir vatandaş, oy verdiği partiden siyasi tartışmalar yüzünden vazgeçmez. Televizyonlarda 24 saat tartışılan konuların yüzde 1’i bile vatandaşı ilgilendiren konu değil. Şu anda ana muhalefet partisi mazottur. Yılbaşında 11 liraydı bugün 29 lira. Sen hükümet olarak bitmişsin demektir. Vatandaş pazara gittiğinde hükümeti görüyor. Bugün pazar etiketlerindeki rakam, AKP'yi bitiren rakamdır" değerlendirmesinde bulundu.

Mert ÖZ

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SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil, Bizim TV'de Şaban Sevinç'in sorularını yanıtladı. Türkiye-Yunanistan arasındaki gerilime değinen Özdil, uzun süreli meslek hayatında Yunan adaları meselesiyle yakından ilgilendiğini, bu konuda Yeni Asır gazetesinde çok sayıda haber yaptığını hatırlatarak, “O günden bugüne fark olan şu. Yunanistan böyle bir şey yaptığını gizlemiyor” dedi.

“YUNANİSTAN TARİHTE İLK KEZ ‘SIKIYORSA GELİN’ NOKTASINDA”

Özdil, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

* “Eskiden Yunanistan yapmış olmasına rağmen uluslararası hukuk açısından veya NATO şemsiyesi altındaki ülkeler bağlamında doğru olmasına rağmen inkar ederdi. Yunanistan ilk defa Türkiye ile ilişkilerinde ‘Evet, sıkıyorsa gel dokun’ noktasında.

* Tarihte ilk kez Yunanistan, 1919'da denedikleri Anadolu çıkarmasından beri Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı son derece küstah, özgüvenli konuşabiliyor.

* Egemenliği Yunanistan'a ait olmayan, pek çok İngiliz-Amerikan haritası ve belgesinde egemenliğinin Türkiye'ye ait olduğu somut olan ada, adacık ve kayalıklara da oturdu. Hatta bunları da silahlandırdı.

“SEÇİME YÖNELİK BİR KABA MİLLİYETÇİLİK RÜZGARI ESTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR”

* Bugün, Bodrum'un burnunun dibinde, Aydın'ın dibinde, İzmir'in namlusu Türkiye'ye dönük Yunan adaları var. Yunanistan, gümbür gümbür bize efelik yapıyor.

* Neden? Çünkü AKP tarihinde cumhuriyet tarihinde hiçbir hükümetin yapmadığı bir şey yaptı. Güney Kıbrıs'taki haklarımızdan vazgeçti. Bu milletin kahramanı Rauf Denktaş'ı -mecazi anlamda söylüyorum- sırtından bıçakladı. Doğu Akdeniz'deki haklarımızdan vazgeçti.

* Mısır ile Suriye ile yaptığı olumsuz, yanlış adımlar yüzünden Doğu Akdeniz'deki enerji haklarımızın Mısır'a, İsrail'e, BAE'ye, Katar'a, ağırlıklı olarak Yunanistan'a geçmesine sebep oldu.

* S-400 saçmalığı yüzünden Dedeağaç'ta Türkiye'nin tamamından daha fazla bir Amerikan üssü kurulmasına sebep oldu. Amerikan kaya gazının ve doğu Akdeniz gazının Yunanistan üzerinden Avrupa'ya sevk edilmesine sebep oldu.

* Çin'in Avrupa'daki konteyner limanı olmasını sağladı Yunanistan'ın. Yunanistan, kurulduğundan beri AKP kadar başarılı bir hükümet görmedi. Yunanistan lehine bu kadar büyük menfaat tarihte sağlanmadı.”

Özdil, son dönemdeki iktidarın Yunanistan tavrını, “Seçime yönelik bir kaba milliyetçilik rüzgarı estirmeye çalışıyorlar. Hepsi bu” diye yorumladı.

“AKP FOKUR FOKUR KAYNIYOR”

Abdurrahman Dilipak'ın, AKP'yi MHP konusunda uyardığı yazısını yorumlayan Özdil, “AKP kaynıyor. AKP, tek adam gibi görünmekle beraber aslında sayısız fraksiyonun, partinin, grubun bir koalisyonu. AKP'nin fokur fokur kaynadığını gösteriyor. Bu çok şaşırtıcı bir şey değil. AKP'lilerin konuşulmasını istemediği konuların başında geliyor” dedi.

“ANA MUHALEFET PARTİSİ MAZOTTUR”

Özdil, sözlerine şöyle devam etti:

* “Tayyip Erdoğan şu anda, kendisinden nefret eden ve kendisine adeta nefret kusan birtakım insanlar tarafından çevrelenmiş vaziyette. Bu vazo bir çatlarsa ne olur diye Dilipak da onun tehdidinde bulunuyor Tayyip Erdoğan'a. Televizyonlarda ha bire altılı masa, ittifaklar konuşuluyor. Kardeşim, AKP gümbür gümbür dağılıyor. Bu onun göstergesi.

* AKP'nin bugün gümbür gümbür çökmesinin nedeni, domatesin 35 lira olması. Bir vatandaş, oy verdiği partiden siyasi tartışmalar yüzünden vazgeçmez.

* Televizyonlarda 24 saat tartışılan konuların yüzde 1'i bile vatandaşı ilgilendiren konu değil. Şu anda ana muhalefet partisi mazottur. Yılbaşında 11 liraydı bugün 29 lira. Sen hükümet olarak bitmişsin demektir.

* Vatandaş pazara gittiğinde hükümeti görüyor. Bugün pazar etiketlerindeki rakam, AKP’yi bitiren rakamdır.”