Yılmaz Özdil’den AKP’li başkana fotoğraflı tepki

SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil, ‘100 yıllık hesaplaşmaya hazır mısınız?’ ifadesini kullanan AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Özdil, Milli mücadele döneminde Kocaeli tersane bahçesinde bir Kuvay-i Milliye mensubunun infazını İngiliz subayı ve Osmanlı memuru nezaretinde gerçekleştirildiği anı gösteren bir fotoğrafı paylaşarak, "Kocaeli belediye başkanının özlediği tablo bu mu?" diye sordu.

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Kocaeli Çayırova'daki Yerel Yönetimler Danışma Kurulu Toplantısı'nda 2023 seçimlerini işaret ederek ‘100 yıllık hesaplaşmaya hazır mısınız?' ifadesini kullanan AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

“KOCAELİ BELEDİYE BAŞKANININ ÖZLEDİĞİ TABLO BU MU?”

Milli mücadele zamanlarına ilişkin bir fotoğrafı paylaşan Özdil, “Kuvayi Milliyeci, Kocaeli tersane bahçesinde kurşuna diziliyor. Kafasında fes bulunan Osmanlı memuru da, İngiliz subayıyla birlikte infaza nezaret ediyor. Kocaeli belediye başkanının özlediği tablo bu mu?” diye sordu.

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