Yine aynı vahşet! Görüntüler isyan ettirdi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir kedi, hayvan severler tarafından 4 bacağı kesilmiş şekilde ölü bulundu. Daha önce de ilçede 5 kedinin bacaklarının kesilerek öldürüldüğünü hatırlatan Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Karaduman, yaklaşık 4,5 aydır devam eden kedi katliamını gerçekleştirenlerin biran önce bulunmasını istedi.

İlker KILIÇASLAN

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde son aylarda yaşanan kedi ölümleri korkuya neden oldu. İlçede geçtiğimiz Ekim-Kasım ayları içerinde toplam 5 kedi ayakları kesilmiş halde ölü olarak bulunmuş ve yaşanan olayla ilgili bir kişi gözaltına alınmıştı.

Polis tarafından gözaltına alınan kişinin evinde yapılan aramada büyü malzemeleri bulunmasına karşın, savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

BİR KEDİ DAHA BACAKLARI KESİLMİŞ OLARAK BULUNDU

Turgutlu ilçesinde yaşanan olaya bir yenisi daha eklendi. İlçedeki Selvitepe Mahallesi Manolya Sokak'ta dört bacağı da kesilerek öldürülmüş kedi bulundu. Durumu fark eden mahalle sakinleri polise bildirdi. Yaşanan olayla ilgili polisin inceleme başlattığı öğrenildi.

“BU TÜR VAKALARI GÖRMEKTEN TÜKENDİK”

Turgutlu Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Karaduman, son aylarda yaşanan olaylarla ilgili bir önlem alınması konusunda yetkililere çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

*Derneğimizin Başkan Yardımcımız Nadide Kosova, bir kedinin bacaklarının kesildiğine yönelik bana bilgi ulaştırdı. Fotoğrafı görünceye kadar inşallah kazadır dedim. Ama fotoğrafları görünce bacakların kesildiğini gördüm.

*Daha sonra olay yerine gittim. Birkaç aydır hayvanların bacaklarını kesilerek öldürülmesi olayı halen devam ediyor. Bunlar sadece görebildiklerimiz. Belki de daha kaç tane hayvanın bacakları bu şekilde kesilerek atıldı.

*Artık bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Yaşanan bu korkunç olaylara bir an önce önlem alınması gerekir. Yapan kişi veya kişiler bulunmalı. Bugün hayvana yapan yarın bir çocuğa yapacak. Valilik, kaymakamlık veya emniyet gereken neyse bin an önce ne yapması gerekiyorsa yapsın. Bizler artık tükendik bu tür vakaları görmekten. Yüreğimiz dayanmıyor.

ÖZEL EKİP KURULDU

İlçede son 4,5 aydır yaşanan kedi ölüm vakaları için ilçe emniyet müdürlüğünün özel bir ekip oluşturduğu öğrendi.

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