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Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 30 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 10’u ağır, 30 kişi de yaralandı.

Yayınlanma: 08:35 - 20 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Kaza, saat 07.00 sıralarında Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Hüdai kaplıcaları yakınında meydana geldi. Yalova'dan Antalya'ya giden Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsü, sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi.

Yaklaşık 50 metre sürüklenen otobüsteki 1 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 10'unun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Yaralıların büyün çoğunluğunun Burdur'da ki askeri birliği teslim olmak için giden asker adayları olduğu belirtildi. (İHA-DHA)

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