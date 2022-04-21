Yunanistan’dan sonra Bulgaristan! Utandıran iddia

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ve Kofçaz ilçesinin Bulgaristan sınırında 13 kaçak göçmen yakaladı.

Kaçak göçmenler ifadelerinde, Yunanistan üzerinden geçtikleri Bulgaristan’da polise yakalandıklarını ve üzerlerindeki değerli eşyaların alınıp, darbedilerek, zorla Türkiye’ye itildiklerini anlattı.

13 kaçak göçmen sağlık kontrolünden geçirilip, işlemleri yapıldıktan sonra Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. (DHA)