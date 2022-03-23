Zafer Havalimanı’nı kurtarma operasyonu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün, havayolu şirketlerine bir yazı göndererek, uçuş operasyonlarını Kütahya Zafer Havalimanı'ndan yapmaları konusunda talimat vermesi, sadece yurtdışı uçuşların yapıldığı Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nın kapanmasına neden olacak. İktidarın, 'yap-işlet-devret' modeliyle yaptırdığı, yolcu garantisi verilen ancak zarar eden Kütahya Zafer Havalimanı'nı canlandırmak için amaçlanan uygulamaya tepki yağıyor.

Kemal ATLAN

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Sadece Eskişehir, Brüksel ve Düseldorf arasında gurbetçi vatandaşlara hizmet eden Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’nı uçuşlara kapatarak, zarar eden Kütahya Zafer Havalimanı’na yönlendirilmek istenmesine tepki yağıyor.

ZAFER TALİMATI VERİLDİ

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), geçtiğimiz Şubat ayında, havayolu şirketlerine gönderdiği yazı ile Kütahya Zafer Bölgesel Havalimanı’nı kullanmaları yönünde talimat verdi. 2012 yılında Yap-İşlet-Devret modeliyle yolcu garantisi verilerek hizmete açılan Zafer Havalimanı’nın zarar etmesi ve verilen garantileri karşılayamaması üzerine SHGM, havayolu şirketlerinin, uçuş operasyonlarını Zafer Bölgesel Havalimanı’ndan yapmaları konusunda talimat verdi.

Bütün havayolu şirketlerine gönderilen yazıda; “Malumları olduğu üzere Genel Müdürlüğümüz sivil havacılık faaliyetlerinin kamu yararına , ekonomik ve sosyal gelişmelere uygun olarak düzenlenmesi ve gelişmesini sağlamak amacıyla politikalar uygulamak takip etmekle yükümlüdür.

Bölgesel havalimanlarını güçlendirme politikası çerçevesinde bu niteliğe haiz meydanlardaki teknik imkanlar ve yolculara sunulan hizmetlerin niteliği dikkate alındığında bu havalimanlarına daha fazla sayıda uçuşun planlanması beklenmektedir.

Bu hususlar itibarı ile havayolu işletmelerinin uçuş programlarını Zafer Havalimanını kullanması yönünde revize etmesi ve uçuş sayılarını artırması gerektiği değerlendirilmektedir” ifadelerine yer verildi.

ZAFER’DE HESAPLAR TUTMADI

Kütahya, Afyon ve Uşak illerine hizmet vermek üzere 2012 yılında Yap-İşlet-Devret modeliyle hizmete açılan Zafer Havalimanı’nda işler yolunda gitmiyor. Yolcu garantisi ile yapılan Kütahya Zafer Havalimanı’nın her sene zarar ediyor.

Zafer Havaimanı’nın 2021 yılı verilerinde; garanti edilen iç hat yolcu sayısının 775 bin 137 kişi olduğu, iç hat gerçekleşen yolcu sayısının ise 9 bin 228 kişi ve garanti edilen dış hat yolcu sayısının 542 bin 596 kişi, gerçekleşen yolcu sayısının da bin 904 kişi olduğu açıklandı.

2021 yılı için garanti altı gerçekleşmeler nedeniyle görevli şirkete 6 milyon 938 bin 738 Euro ödeme yapıldığı ve 2022 yılı için garanti edilen iç hat yolcu sayısının 775 bin 137 kişi, garanti edilen dış hat yolcu sayısının da 542 bin 596 kişi olduğu ifade edildi.

688 UÇAK İNDİ

50 milyon Euro'luk yatırım maliyeti olan işletmeci şirkete devlet, 2012-2020 döneminde toplamda 45,9 milyon Euro'luk garanti ödemesi yapmıştı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 2021 yılında 640'ı iç hat 48'i dış hat olmak üzere Zafer Havalimanı'na toplam 688 uçak indi.

Bu uçakların 302'si ticari uçaktı. İşletme süresi 29 yıl 11 ay olan havalimanı için devlet kesesinden uçmayan yolcular nedeniyle 2044 yılına kadar para çıkacak. Havalimanının hizmet verdiği Kütahya-Afyon ve Uşak'ın toplam nüfusu ise 1 milyon 678 bin kişi. Yani havalimanı için neredeyse 3 ilin nüfusu kadar yıllık yolcu garantisi verildi.

HAVAYOLLARINA ‘ESKİŞEHİR'E UÇMAYIN' BASKISI

Eskişehir'de 2007 yılından bu yana yurtiçi ve yurtdışı yolcu trafiğine açık olan Hasan Polatkan Havalimanı, hükümetin tarifeli uçak seferi koymamasına rağmen özellikle yurtdışından gelen charter seferleri sayesinde büyük bir yolcu kapasitesine sahip oldu.

2021 yılında yaklaşık 100 bin yolcunun seyahat ettiği havalimanına uçuş yapan havayolu şirketlerine ve yöneticilerine son dönemde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ‘Uçuşlarını Eskişehir yerine Zafer Havalimanı'na kaydırmaları' yönünde baskılar yapıldığı ortaya çıktı. DHMİ'nin baskıları ve havalimanının yolcu trafiğine kapatılacağı iddiaları, yerli turizmin merkezlerinden biri haline gelen Eskişehir'de büyük kaygı yarattı.

TEPKİYLE KARŞILANDI

Zarar eden Zafer Havalimanı’nı kurtarma operasyonu olarak değerlendirilen SHGM’nin talimatı tepkiyle karşılandı.

SHGM’nin talimatı ile hava yolu şirketlerinin, yurtiçi uçuşlara açılmayan sadece Eskişehir, Brüksel ve Düseldorf arasında gurbetçi vatandaşlara hizmet eden Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’nın Nisan ayı sonunda uçuşlarını bitireceği ve havalimanının tamamen atıl vaziyete düşürülecek olmasına tepkiler yağıyor.

Brüksel ve Düseldorf seferlerinin Kütahya Zafer Havalimanı'na kaydırılması yönünde de baskı yapıldığı öne sürülürken, gurbetçiler ise Kütahya Zafer Havalimanının kendilerine uzak olması nedeniyle tepki gösteriyor.

Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’nın uçuşlarının yolcu garantisi verilen ancak hedef tutturulamayarak zarar eden Kütahya Zafer Havalimanı’nın zararının azaltılmasının amaçlandığı öne sürülüyor.

SAKALLI: HASAN POLATKAN HAVALİMANI KAPATILMAMALI

Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’nın yurtdışı uçuşlara da kapatılması iddiaları üzerine sosyal medya üzerinden açıklama yapan AKP Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan konuyu hassasiyet ile takip ettiklerini belirterek, “Hasan Polatkan Havalimanı’nın durumuna ilişkin milletvekillerimiz Nabi Avcı ve Emine Nur Günay tarafından gerekli bilgilendirme ve şehrimizdeki hassasiyet bildirilmiştir” paylaşımında bulundu.

AKP MKYK Üyesi Burhan Sakallı da konu ile ilgili devreye girdi ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüştüğünü belirten sosyal medya paylaşımında, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nın kapatılmaması gerektiğinin altını çizen Sakallı, “Biraz önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ile görüştüm. Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nın kapatılamayacağını, kapatılmaması gerektiğini kendilerine ilettim. Görüşmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

“BÖYLE BİR İHANETİ AKLINIZIN UCUNDAN DAHİ GEÇİRMEYİN”

Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanı'na yurtdışından yapılan uçuşların, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan ve yolcu tahminleri yüzde 99 tutmadığı için işletmecisine uçmayan yolcular için her yıl milyonlarca Euro ödenen Kütahya Zafer Havalimanı'na kaydırılması yönündeki girişimler Eskişehir'i ayağa kaldırırken, konu TBMM'de de gündem yarattı.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer Meclis'te yaptığı konuşmada Ulaştırma Bakanlığı'nın havayolu şirketlerine Eskişehir'e uçmama baskısı yaptığını belirterek, “Zafer Havalimanı soygununun ayıbını Eskişehir'deki havalimanını kapatarak ya da işlemez hale getirerek örtemezsiniz! Eskişehir'e, Eskişehirlilere, bizim ayrılmaz parçamız Emirdağlılara ve Eskişehir'imizi gezip görmek isteyen milyonlarca vatandaşımıza böyle bir ihaneti aklınızın ucundan dahi geçirmeyin” dedi.

“AYIPLARINI ÖRTMEK İÇİN ESKİŞEHİR'İ KAPATIYORLAR”

Havayolu şirketlerine Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan baskıları ve Eskişehir'deki havalimanının kapatılacağı iddialarını TBMM gündemine taşıyan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Meclis kürsüsünden şu açıklamayı yaptı:

“50 milyon Euroya yaptırılan ama yolcu uçmadığı için uçmayan yolcu başına işletmecisinin cebini dolduran Zafer Havalimanı ayıbından kurtulmak için AKP iktidarı kurnazlık peşine düşmüş.

Yolcu trafiğine başladığı tarihten bu yana bir milyona yakın yolcunun uçtuğu Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'mızı çalışmaz hale getirerek oraya yolcu devşirmeye çalışıyorlar. Bir gün duyuyoruz ki, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü havayolu şirketlerine yazı gönderip ‘Zafer Havalimanı’na uçun' demiş.

Ertesi gün şirket genel müdürleri çağrılmış, ‘Artık Eskişehir yerine Zafer’e uçun' diye şirket genel müdürleri çağırılmış. Eskişehir’e uçuş başlatmak isteyen şirketlere ‘Orası kapanacak, siz Zafer’e uçun' diye talimat verilmiş.

Bakın, 2021 yılında Hasan Polatkan Havalimanı’ndan uçan yolcu sayısı 100 bin. Yani tarifeli tek bir sefer olmadan sadece vatandaşlarımızın ihtiyacı sonucu böyle bir başarı var ortada!

Buradan saray iktidarını, onun cin fikirli Eskişehir düşmanı danışmanlarını uyarıyoruz. Yandaşların cebini dolduracağız diye yaptırdığınız Zafer Havalimanı utancından kurtulmak için Hasan Polatkan Havalimanı'mızı feda etmek gibi bir ihaneti aklınızın ucundan dahi geçirmeyin.”

“ESKİŞEHİR SAHİPSİZ DEĞİL, SAHİPSİZ KALMAMALI”

Eskişehir Genç İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ulaş Entok, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı ile ilgili gündeme gelen iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

Yıllardır özel havayolu şirketlerinin gurbetçi vatandaşları şehir ile buluşturduğu havalimanının, önümüzdeki günlerde özel uçak seferlerine de kapatılacağı ile ilgili gelişmelerin kendilerini kaygıya düşürdüğünü belirten Entok şunları söyledi:

“Afyonkarahisar siyasetçi ve bürokratlarının bu gelişme adına yetkili makamlara baskı uyguladığı, sivil havacılık genel müdürlüğünün ise sözlü ve yazılı talimatlarla Zafer Havalimanı’nda oluşan zararı azaltmak için bu çabaya destek verdiğini gözlemliyoruz.

Ne yazık ki geçtiğimiz yıllarda demiryolu öyküsünün miladı olan Tülomsaş’ın Ankara merkezli Türasaş'a bağlanması, THY'nin 1933'de ilk resmi uçuşunu yaptığı Eskişehir’de resmi uçak seferlerini kaldırması şimdi de yüzbinlerce vatandaşın tercih ettiği özel uçak seferlerin kaldırılması ile ilgili çalışmalar akıllara Eskişehir cezalandırılıyor mu? sorusunu getirmektedir.

Eskişehir sahipsiz değildir, sahipsiz kalmamalıdır! Kütahya, Afyonkarahisar, Bilecik gibi komşu şehirlerimizde ikamet eden vatandaşların dahi şehrimizi cazibe merkezi olarak gördüğü ve sık sık ziyaret ettiğini, sosyal, fiziksel ve kültürel anlamda bölgenin çekim üssü olan Eskişehir’den bu hizmeti kaldırmanın, ne kadar altyapısız bir karar olacağı açıktır.

Kaldı ki böylesi bir kararın manevi travmasının yanında pandemi ve ekonomik kriz nedeniyle son yıllarda zor günler yaşayan ve bitme noktasına gelmiş hizmet sektörü yani Eskişehir ekonomisi adına da telafisi zor bir kayıp olacağı ortadadır.”

“ESKİŞEHİRLİLERİ CEZALANDIRMAYIN”

Eskişehir Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru da Hasan Polatkan Havaalanı'nın uçuşlara kapatılmasının gündeme gelmesine tepki gösterdi.

Kumru, “Eskişehirliler 100 yıllık havacılık şehrinde yer alan Hasan Polatkan Havalimanı'nın geliştirilmesini , yurtiçi ve yurtdışı uçuşların artmasını beklerken gündeme gelen havalimanının kapatılması konusu bizleri üzmüş ve rahatsız etmiştir.

Bu konunun gündeme gelmesinin sebebini iyi biliyoruz, yap-işlet-devret modeliyle yapılan ve garanti edilen yolcu sayısının yüzde 1'ine bile ulaşamayan Zafer Havalimanı'nın yolcu sayısını sanal olarak attırmak için Eskişehir'e bu kötülük yapılmak isteniyor.

Uygulanan yanlış politikaların üzeri, yine başka yanlış politikalarla kapatılmak isteniyor. Eskişehir'in Kuzey–Güney çevre yolları, Alpu ve Seyitgazi yolları gibi sorunları varken, hemşehrilerimize bir ceza da havalimanını uçuşlara kapatılmak suretiyle kesilmek isteniyor.

Bu düşüncenin vatandaş lehine mantıklı hiçbir yanı yoktur. Yetkililere sesleniyoruz; Eskişehir'e bu kötülüğü yapmayın, Eskişehirlileri cezalandırmayın” şeklinde tepkisini dile getirdi.

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