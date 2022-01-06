Zam ve virüs etkisi: Trafiğin köpüğü alındı

Son günlerde İstanbul trafiğinde bir rahatlama gözleniyor. Saatlerini direksiyon başında geçirmek zorunda kalan sürücüler, sıkışıklığın biraz da olsa azaldığını belirtiyor. Bunun sebebinin ise akaryakıt fiyatlarına art arda gelen yüksek zamlar olduğunu dile getiriyor. Bazı sürücüler yüksek akaryakıt fiyatlarından dolayı eskiden her gün kullandıkları araçlarını artık daha az kullanmaya başladıklarını, toplu taşımayı veya yürümeyi tercih ettiklerini söylüyor.

Batuhan SERİM

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2022 yılı akaryakıt fiyatlarına yapılan zamla başladı. Ankara'da benzinin ortalama litre fiyatı 12,98 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 12,92 liraya, İzmir'de 13 liraya çıktı. Ankara'da motorinin litre fiyatı ortalama 12,80 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 12,74 liraya, İzmir'de 12,82 liraya çıktı. LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da 8,80 liraya, İstanbul'da 8,76 liraya ve İzmir'de 8,64 liraya yükseldi.

Hal böyle olunca sürücüler çareyi araçlarını daha az kullanmada buldu. Bu durum da meşhur İstanbul trafiğinde az da olsa bir rahatlamaya sebep oldu. İBB'den edinilen bilgiye göre de Ocak ayı ile birlikte trafikte ortalama yüzde 20'lik bir azalma oldu.

SÖZCÜ muhabiri, İstanbul Mecidiyeköy'de sürücülere, mikrofon uzattı, “Son günlerde trafikte bir rahatlama hissediyor musunuz? Sizce neden?” diye sordu. Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“HER GÜN ARAÇLA GİDİP GELİYORDUM, ARTIK ÖYLE YAPMAYACAĞIM”

Ender Gönen: “Rahatlama hissediyorum. Neden olabilir? Tabi ki akaryakıt fiyatlarından dolayı. Çok net. Mesela ben normalde akşam 6'da çıktığım zaman 19.30-20:00'ye doğru ancak eve giderdim; şimdi 18.45-19:00'da evde oluyorum. İnsanlar çıkmıyor. Araç sayısı baya bir azaldı. (Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlardan sonra çevrenizde, aracını bırakıp toplu taşıma kullanan veya yürümeyi tercih edenler oluyor mu?) Ben. Ben her gün araçla gidip geliyordum, artık öyle yapmayacağım, karar aldım. Yakın çevremde de böyle yapan çok arkadaşım var.”

“YÜZDE 20-30'LUK BİR AZALIŞ VAR”

Murat Özdemir: “Son günlerde biraz rahatlama var. Bence mazot fiyatlarından dolayı bu rahatlama. Başka bir şeyden olacağını zannetmiyorum. Yüzde 20-30 gibi bir azalış gözlemledim.”

“BENCE YAKIT FİYATLARINDAN DOLAYI”

Erhan Erden: “Evet bir azalma var. Bence yakıt fiyatlarından dolayı. Tahminen yüzde 30 civarlarında bir rahatlama var. Trafik sakin oldukça biz de rahatça gidip geliyoruz.”

“RAHATLAMAYI HİSSEDİYORUZ”

Tuncay bey: “Trafik boşaldı İstanbul'da. Bu azalma yakıttaki pahalılıktan olabilir. Trafikteki rahatlamayı hissediyoruz. Yeni yılla birlikte bu azalış başladı.”

“YENİ YILLA BİRLİKTE AZALIŞ BAŞLADI”

Bünyamin Ertürk: “Son günlerde trafikte ufak tefek bir rahatlama var. Herhalde akaryakıta gelen zamlardan dolayı. Öyle tahmin ediyorum. Yeni yılla birlikte başladı bu azalış.”

“1.5 SAATTE GİTTİĞİM YOLU 35 DAKİKADA GİDİYORUM”

Natali Gürbakır: “Fazlasıyla rahatlama var. Pazartesi gününden beri bunu hissediyorum. Her gün 1.5 saatte döndüğümü yerden 35 dakikada falan dönüyoruz. Giderken de dönerken de trafik yok. Sebebi akaryakıt zamları veya yılbaşı için tatile gidip de dönmeyen insanlar olabilir. Ama bence zamdan.”

“HİSSEDİLİR BİR AZALIŞ VAR

Batuhan Şen: “Evet hissedilir bir azalış var. Bence artan Covid-19 vakalarından dolayı insanlar artık evlerden çıkmıyor. O yüzden biraz trafik rahatladı diye düşünüyorum.”

“NEDENİ FİYATLAR”

Esen Gül: “Eskisi gibi çok karmaşık bir trafik yok şu an. Nedeni bence akaryakıt fiyatlarındaki artış.”

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