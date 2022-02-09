Zamlara dikkat çeken Mansur Yavaş’tan çarpıcı paylaşım

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gelen zamların ardından belediyenin maliyet değişim tablolarını sosyal medya hesabından paylaştı. Tabloda en dikkat çekici nokta ise Halk Ekmek elektrik faturalarında yaşandı. 2021 Aralık ayında 595 lira gelen elektrik faturasının 2022 Şubat ayında bin 61 liraya çıktığı görüldü.

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ABB Başkanı Mansur Yavaş, gelen zamların ardından belediyenin maliyet değişim tablolarını sosyal medya hesabından paylaştı.

EGO Genel Müdürlüğü’ne ilişkin 2022 Ocak ayı verilerinde şu bilgiler yer aldı:

199 milyon 052 bin TL giderin belirtildiği tabloda akaryakıta 68 milyon 482 bin TL, elektriğe 11 milyon 742 bin TL, personele 73 milyon 528 bin TL, diğer giderlere ise 45 milyon 300 bin TL harcandığı bilgisi yer aldı. Aynı tabloda toplam gelirin 61 milyon 586 bin TL, kişi başına bilet maliyetinin de 9 lira 17 kuruş olduğu belirtildi.

Yavaş’ın paylaştığı verilerde en dikkat çekici nokta ise Halk Ekmek elektrik faturalarında yaşandı.

Halk Ekmek elektrik faturalarındaki artış ise şu şekilde belirtildi:

2021 Kasım 501. 122 TL

2021 Aralık 595. 904 TL

2022 Ocak 882.057 TL

2022 Şubat 1.061.436 TL