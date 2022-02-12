Zamlara Elazığ ve Tunceli’deki vatandaşlardan tepki

AKP iktidarının 2022 yılı ile birlikte art arda uyguladığı zamlara vatandaşlar sokaklara çıkarak tepki göstermeye devam ediyor. Elazığ ve Tunceli’de vatandaşlar yüksek elektrik faturalarına karşı eylem yaptı. DEVA Partisi Elazığ il başkanlığının çağrısıyla gerçekleşen eylemde vatandaşlar, ‘zamsız Türkiye istiyoruz, elektrik değil fatura çarpıyor’ sloganları atarak yürüdü.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

DEVA Partisi Elazığ İl Başkanlığı öncülüğünde elektrik zamları protesto edildi. Eyleme katılan vatandaşlar tek tek faturalarındaki fahiş artıştan yakındı, zamların geri alınmasını istedi.

DEVA Partisi il başkanlığı binasından öğretmen evi önüne kadar yürüyen vatandaşlar AKP'nin zam politikasını protesto etti.

DEVA Partisi Elazığ il Başkanı Mehmet Kangal, “Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Evine gıda alamayan, çocuğuna harçlık veremeyen, dükkanında ışık yakmaya korkan insanımızın, can çekişen milyonların haykırışını artık duyun” diyerek iktidara seslendi. Tunceli'de ise yüzlerce vatandaş elektrik zamları ve yüksek elektrik ile doğalgaz faturalarını protesto etti.

“BURADA KORUNAN, SADECE VE SADECE ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİDİR”

Yürüyüşün ardından açıklama yapan Kangal, şunları söyledi;

*Ülkemizin tamamını ilgilendiren, her haneyi, her iş yerini etkileyen elektrik fiyatlarındaki artış, hayat standartlarımızı ve ticari faaliyetlerimizi derinden etkilemiştir. Daha önce görülmemiş oranda gelen elektrik zamları nedeniyle, halkımız ve işletmeler, faturalarını ödeyemez duruma gelmiş, dar gelirli vatandaşlarımız kazançlarının büyük bir kısmını buraya aktarmak zorunda kalmış, esnaflarımız ödedikleri kiradan daha yüksek elektrik faturası ile karşı karşıya kalmıştır.

*Evlerde ortalama 200-300 lira gelen faturalar artık bin liradan aşağı gelmemektedir. İş yerlerinde ise bu miktar, akıl almaz seviyelere ulaşmıştır. Zaten enflasyon karşısında ezilen, ürün maliyetlerini karşılayamayan esnafımız, bu zamlardan sonra kepenk kapatma riskiyle karşı karşıyadır.

*Elektrikte, tarifeli uygulamanın dar gelirliyi korumak amacıyla yapıldığı söylemi, tamamen aklımızla dalga geçmektir. Burada, korunan ne dar gelirli ailelerdir ne de orta gelirli vatandaşlarımızdır. Burada korunan, sadece ve sadece elektrik dağıtım şirketleridir. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır.

*Evine gıda alamayan, çocuğuna harçlık veremeyen, dükkanında ışık yakmaya korkan insanımızın, can çekişen milyonların haykırışını artık duyun. Vatandaşımızı gelir kaynağı olarak gören zihniyetten, artık vazgeçin Bu millet sabırlıdır, dirayetlidir, zor zamanlarda devletinin de yanındadır.

*Ancak kendisi ile alay eden, halkın menfaatlerini düşünmeyen, gerçeklerden kopmuş bir anlayışa da dur demesini her zaman bilmiştir. Yaşanan bu zulme de, elektrik zamlarına da dur demenin vakti gelmiştir.

“VATANDAŞLAR ÇAMAŞIRLARINI ELDE YIKIYORLAR”

Tunceli'de ise Dersim Emek ve Demokrasi güçlerinin çağrısıyla esnafların ve vatandaşların katılımıyla zam protestosu düzenlendi.

Seyit Rıza Meydanı’nda yapılan basın açıklamasını Emek Partisi İl Başkanı Ergin Tekin okudu. Açıklamanın ardından Sanat Sokağı’na kadar yürüyüş düzenlendi.

Seyit Rıza Meydanı’nda yapılan basın açıklamasını okuyan Emek Partisi İl Başkanı Ergin Tekin, şunları söyledi;

*Halk için güvenirliğini yitirmiş TÜİK tarafından açıklanan verilere göre yıllık enflasyon oranını yüzde 48.69. Ama akademisyen ve ekonomistlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubunun (ENAG) yaptığı araştırmaya göre ise enflasyon oranı yüzde 114. TÜİK, çarşıdan pazardan, faturalardan habersizmiş gibi davranmaya devam ediyor.

*Zam yağmurları altında cebimize baktıkça gerçek enflasyonu biz, yani yaşam kavgası veren halkımız, üreticiler, işçiler, küçük esnaf, kadınlar ve gençler görüyor. Dersim'de de vatandaşlar tasarruf için lambalarını yakmadıklarını, çamaşırlarını elde yıkmaya başladıklarını ifade ediyorlar!

*Esnaf, 3-4 katına çıkan faturalarını, dükkanlarının camlarına asmaya başladı. Ekonomik krizin etkisiyle ilimizde son zamanlarda intihar vakaları görmeye başladık. İşsizliğin çok yoğun olduğu bir ilde yaşıyoruz ve her gün her şeye gelen zamlarla birlikte açlık ve yoksulluk katlanılamaz hale geliyor.

*İnsanca yaşayacak bir ücret için derhal tüm ücretlere ek zam yapılmalıdır. Elektrik, doğalgaz, telefon, internet faturalarına yapılan zamlar geri alınmalı, yoksulluk sınırının altında geliri olan ya da hiç geliri olmayan her hane için doğalgaz, su, elektrik, telefon-internet hizmeti ücretsiz olmalıdır.

*Başta KDV olmak üzere, konutlarda faturaları kabartan vergi ve kesintiler kaldırılmalıdır. Faturaları ödeyecek geliri olamayan ailelerin elektriklerinin ve gazlarının kesilmesine son verilmeli bu faturalar hazine tarafından karşılanmalıdır.

*Enerji tekelleri bütün bu soygunun faturasını, bedelini ödemelidir. Hem geçmişe dönük ödenen faturaların hem de şu anki zararların karşılığını bu enerji tekelleri ve onların hissedarları ödemelidir.

İlginizi Çekebilir Yunan bakanın elektrik faturası açıklamasına tepki