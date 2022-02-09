Zamları protesto etmek için tek başına yürümek isteyen muhtar gözaltına alındı

Hatay’da hayat pahalılığı, akaryakıt, elektrik ve doğalgaz zamlarına tepki göstermek için tek başına yürümek isteyen Gökmeydan Mahalle Muhtarı Eşref Karayün gözaltına alındı. İfadesinin alınmasının ardından serbest bırakılan muhtar Karayün, tek başına yürüyüş yapmasının engellenmesinin hukuksuz olduğunu belirterek “ Bizleri susturmaya çalışmak ne bu gerçeği değiştirir, ne de biz susarız“ dedi.

Can ÇAPAR

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Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Gökmeydan Mahalle Muhtarı Eşref Karayün, zamlara tepki göstermek için tek başına yürüyüş yapmaya karar verdi. Sosyal medya üzerinden Arsuz'dan İskenderun'a yürüyeceğini paylaşmasından kısa bir süre sonra Karayün yürüyüşe başladı. Ancak polis engeliyle karşılaştı.

GÖZALTINA ALINDI

Polis, yürüyüş için izninin olmadığı gerekçesiyle Karayün'e izin vermedi. Karayün’e kent meydanında basın açıklaması yapmasına izin verilebileceğinin söylenmesi üzerine teklifi kabul eden Karayün, kent meydanına az bir mesafe kala aracından inip kent meydanına yürüyerek gitmek istedi. Ancak polis buna da izin vermedi. Yürüyüşün yine izinsiz gerçekleştirildiği gerekçesiyle yaşanan arbede ile birlikte Karayün gözaltına alındı.

SÖZCÜ'YE KONUŞTU: YAŞANANLAR TRAJİKOMİK

Olayların ardından yaşadıklarını SÖZCÜ'ye anlatan muhtar Karayün, emniyete götürüldüğünde gözaltına alınmasının hukuksuz olduğunu söylediğini belirterek; “Saat 15 sıralarında gözaltına alındım, 19 sıralarında da serbest bırakıldım. Bu, benim demokratik hakkımdır. Halkımın sesi olmak benim demokratik hakkımdır. Anayasa'nın bana verdiği bir özgürlüktür. Yürüdüğüm için gözaltına alınmam gerçeği, tamamen trajikomiktir” dedi.

“BİZLERİ SUSTURMAYA ÇALIŞMAK NE BU GERÇEĞİ DEĞİŞTİRİR, NE DE BİZ SUSARIZ“

Eylemlerin engellenmesi, gözaltılar gibi yaşananların zamların üstünü örtemeyeceğini söyleyen Karayün açıklamasının devamında, “Zamlardan dolayı oluşan hayat pahalılığının vatandaşa yüklediği yük, kaldırabileceğinden de çok fazladır. Bizleri susturmaya çalışmak ne bu gerçeği değiştirir, ne de biz susarız. Artık yeter. Geçinemiyoruz” ifadelerini kullandı.

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