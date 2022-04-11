Zeytin ağaçları otoyol için acımasızca yok ediliyor

Güzergah planları üç kez değiştirilip, verimli tarım arazilerinin ortasından geçirilen Aydın-Denizli Otoyolu için binlerce zeytin ve incir ağacı iş makineleriyle yok ediliyor.

Latif SANSÜR

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Kırsal kesimden geçen ilk planı üç kez değiştirilerek verimli tarım arazilerinin, zeytinlik ve incir bahçelerinin ortasından geçecek olan Aydın-Denizli Otoyolu için binlerce zeytin ağacı yok edildi.

Aydın'ın Kuyucak ve Buharkent ilçeleri sınırları içindeki tarım arazileri, zeytinlikler, incir ve meyve ağaçlarının bulunduğu bölgeden geçirilen otoyol için ortalama 50 yaşındaki zeytin ağaçlarının iş makineleriyle yok edilmesi ağaç sahipleri ile çevrecilerin tepkisini çekti. Efeler ilçesi Dalama Mahallesi'nde iş makinelerinin zeytin katliamını yansıtan görüntüler “Türkiye’nin farklı bölgelerinde zeytin ağaçlarının katliamı devam ediyor. Aydın-Denizli otobanı için, Aydın Dalama köyündeki zeytin ağaçlarının iş makineleri tarafından yıkılışı görüntülendi” notuyla sosyal medyada paylaşılınca yüzlerce kişi tepkisini dile getirdi.

Otoyol için Aydın'ın 9 ilçesinde bulunan 47 köy ile Denizli'nin 5 ilçesinde bulunan 27 köy olmak üzere, toplam 74 yerleşim yerindeki binlerce zeytin, incir ve meyve ağacı ile yüzlerce hektar tarım arazisi daha yok edilecek.

“DOĞA KATLİAMI YAŞANIYOR”

Yöre sakinlerinden Mahmut Dündar, ağaçların acımasızca söküldüğünü belirterek , “Otoban için insanlara komik istimlak paraları ödenerek yaklaşık 35 km boyunca zeytin ağaçları acımasızca sökülüyor. İnanın üzülmemek elde değil. Zeytin ağacı yıllarca meyve veren bir ağaç. Böyle acımasızca sökülmelerine kahrolmamak elde değil” ifadelerini kullandı.

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