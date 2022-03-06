Zeytinliklerden sonra sit alanları da ranta açılıyor

Koruma altındaki Kekova, Patara, Olimpos, Pamukkale, Ihlara ve Salda Gölü dahil olmak üzere doğal alanlar, enerji yatırımlarına açıldı.

Erdoğan SÜZER

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Enerji Bakanlığı'nın yasasız yönetmelikle zeytin ağaçlarının katliamına izin veren düzenlemesinin ardından kritik bir değişiklik de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, Patara, Kekova, Kelebekler Vadisi, Ihlara, Salda Gölü ve Pamukkale gibi özel koruma bölgeleri de dahil ülke genelindeki koruma alanlarına enerji santralleri, trafolar, baz istasyonları ve iskele gibi yapı ve tesislerin kurulmasına izin veren bir yönetmelik yayımladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ‘Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik' maddelerindeki düzenlemeye göre ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanları' tanımı daha fazla yapılaşmaya izin verecek şekilde genişletildi.

YAPILAŞMAYA İZİN

Buna göre, nitelikli doğal koruma alanlarında daha önce kesinlikle yasak olan hidroelektrik (HES), rüzgâr (RES) ve güneş enerji (GES) santralleri kurulabilecek. Elektrik iletim tesis ve hatları, temiz ve atık su hatları, trafolar, haberleşme servisleri ile açık otoparklar yapılabilecek. Ayrıca coğrafi yapısı gereği başka güzergâhtan geçirilmesi ‘kamu menfaatiyle' bağdaşmayan enerji iletim hatları da bu alanlarda geçirilebilecek. Tarımsal sera ve spor alanları da inşa edilebilecek.

Çevre Bakanlığı, insanların girmesi bile yasak olan ‘kesin korunacak hassas alanlarda' güvenlik amaçlı yapılaşmanın da önünü açtı. Değişikliğe göre, bölge komisyonlarının kararıyla bu alanlarda, zorunluluk arz eden durumlarda mevcut yol güzergahı kullanılarak atık su, içme suyu, doğal gaz ve elektrik hatları, ulusal güvenlik için zaruret arz eden tesisler, orman yangını yolu açılabilecek.

Doğayı, yandaşa satmak istiyorlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, doğal sit alanlarını yapılaşmaya ve kullanıma açan yönetmeliğe tepki gösterdi. Öztunç, “Dün zeytinlikler bugün de sit alanları. İktidarın gözünü para hırsı bürümüş. Saray iktidarının ekonomik krizden çıkış için yeni planı belli ki tüm doğayı yandaşa satmak” ifadelerini kullandı. “Tarihimizi, yaşamımızı parayla satmak istiyorlar” diye Öztunç, şunları söyledi: “Bunlara izin vermek için ülkede enerji santrali ya da balıkçılık yapacak başka bir yer kalmamış olmalı. Çevre Bakanı doğal güzelliklerimizi yağmalatmak istiyor herhalde.”