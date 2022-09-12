Zihinsel engelli kadın cinsel istismara uğradı, savcı ‘Rızası var’ dedi

Ankara'da zihinsel engelli Şirin Dilan E.'yi (27) alıkoyup, cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Muhammet Burak E. (29) hakkında savcı, beraat talep etti. Savcı, kadının sanığın yanına rızasıyla gittiğini savundu.

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Yenimahalle’ye bağlı Batıkent semtinde oturan zihinsel engelli Şirin Dilan E., geçen yıl 4 Ağustos’ta evinden çıktıktan sonra kayboldu. 27 yaşındaki kadın Etimesgut ilçesindeki parkta yürürken bulundu.

SERBEST BIRAKILDI

16 saat sonra ulaşılan Şirin Dilan E.’nin ifadesi üzerine, zorla alıkoyma ve cinsel istismar iddiasıyla Muhammet Burak E. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldı. 29 yaşındaki Muhammet Burak E. hakkında ‘cinsel istismar’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ suçlarından 32 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

RAPOR: DIŞARIDAN FARK EDİLMİYOR

Ankara 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Muhammet Burak E. ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, dava dosyasına giren adli tıp raporunu okudu. Raporda, Şirin Dilan E.’nin engel durumunun dışarıdan bir kişi tarafından fark edilemeyeceği ancak doktorlar tarafından anlaşılabileceği belirtildi.

TARTAKLADIĞINI İTİRAF ETTİ AMA…

Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın cinsel amaçla zorla alıkoyduğu iddia edilse de Şirin Dilan E.’nin kendi rızasıyla yanına gittiğini savundu. Sanığın, daha sonra Şirin Dilan E.’yi evine göndermek istediğini ancak kızın istemediğini, bunun üzerine sanığın genç kızı tartakladığını, alıkoyma kastıyla hareket etmediğini kaydetti.

ZEKA GERİLİĞİNİ FARK ETMEMİŞ!

Savcı, sanığın Şirin Dilan E.’nin zeka geriliğini fark etmediğini, suçta yasal unsurların oluşmadığını savundu. Savcı, bu nedenle sanık Muhammet Burak E. hakkında ‘cinsel istismar’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından beraat talep etti. Mahkeme heyeti, avukatlara mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi. (DHA)

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