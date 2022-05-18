1 metrelik havuzda boğulan çocuk yaşama döndürüldü
Denizli’de kaybolduktan kısa süre sonra mahallelinin sulama için kullandığı 1 metre derinliğindeki havuza düşüp boğulan 3 yaşındaki kız çocuğu, yapılan müdahalelerle tekrardan yaşama döndürüldü.
Merkezefendi ilçesine bağlı Şemikler Mahallesinde 3 yaşındaki kızı Makbule A.‘dan haber alamayan annesi dışarı çıkarak aramaya başladı. Tam o esnada vatandaşlarla beraber çocuğun sulama havuzunda olduğunu gören anne, bağırarak yardım istedi.
Hızla havuzdan çıkarılan ve nabzı atmayan küçük kız, ambulansla kalp masajı yapılarak Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 3 yaşındaki kız çocuğu, nabzının geri gelmesiyle beraber yoğun bakıma alındı.
Tedavisinin sürdüğü belirtilen 3 yaşındaki Makbule A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayın ardından bölgeye giden Olay Yeri İnceleme ekipleri mahallelinin tarla sulamak için kullandığı 1 metre derinliğindeki havuzda inceleme yaptı. (İHA)