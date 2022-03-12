12 yaşındayken Atatürk’ü Kırşehir’de karşılayan 100 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Mustafa Kemal Atatürk'ü 12 yaşındayken Kırşehir'de karşılayan ve geçen süreçte Ahi Evran'ın türbesinin mihmandarlığını yapan 100 yaşındaki Ayşe Sıttıka Çoban, hayatını kaybetti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kırşehir’de yaşayan Ayşe Sıttıka Çoban, ortaokul öğrencisi olduğu dönemde, 1934 yılında Kırşehir’e gelen Mustafa Kemal Atatürk’ü karşıladı.

Çoban, ardından geçen süreçte Ahi Evran’ın türbesinde mihmandarlık yaptı. Çoban, dün kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Yaşlı kadın için Ahi Evran Caminde kılınan cenaze namazına, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Ayşe Sıttıka Çoban, Aşıkpaşa mezarlığında toprağa verildi.

“TAM BİR ATATÜRK SEVDALISIYDI”

Yaşlı kadının torunu Gülşah Sezgen, “Anneannem Kırşehir’in ilk kadın esnaflarındandı. Ahi Evran türbesinin 3 yıl boyunca mihmandarlığını yaptı. Bu yaşına kadar fakirleri bağrına basıp evinde misafir etti. Bizlere de bu yolda kardeşlerimize din, dil, ırk ayrımı yapmadan sahip çıkmamız gerektiğini söyledi. Kendisi 12 yaşındayken Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk Kırşehir’e geldiğinde onu karşılamış ve Sülükçüler Konağında ağırlamış. Anneannem tam bir Atatürk sevdalısıydı” diye konuştu. (DHA)